Milan lança nova camisa para a temporada 2022/23

O Milan lançou, nesta segunda-feira, seu novo uniforme para a temporada 2022/23. O modelo tem as tradicionais listras rubro-negras com as mangas totalmente pretas e detalhes nas cores da bandeira da itália. Entre os modelos estiveram os jogadores Sandro Tonali, Rafael Leão e Olivier Giroud.

- A nova camisa conecta as várias gerações 'rossoneri' através de seu amor comum pela equipe, porque a camisa representa algo mais. Uma camisa que captura o estilo e a beleza do que torna o Milan especial. Da herança histórica às inovações, o clube é a realeza do futebol. O Milan é uma atitude que diz que esta cidade é diferente, é aquele toque de Milan - disse o clube no lançamento.

Globo Esporte