Estádios da Copa do Mundo não terão bebidas alcoólicas, diz agência

Os estádios da Copa do Mundo do Catar não terão bebidas alcoólicas. É o que publicou nesta quinta-feira a Reuters. Segundo a agência, a venda ocorrerá apenas em fora das arenas, antes e depois de algumas partidas.

O Mundial de 2022 será o primeiro a ser realizado em um país muçulmano com controles rígidos sobre bebidas alcoólicas. O evento e o esporte são historicamente associados à cerveja e é patrocinado por marcas do setor. Mas a venda não vai ocorrer durante os jogos.

– Nos estádios, os planos ainda estão sendo finalizados, mas a discussão atual é permitir que os torcedores tomem cerveja na chegada e na saída do estádio, mas a cerveja não será servida durante a partida ou dentro do estádio – disse à Reuters uma fonte ligada à organização da Copa.

A venda de bebidas alcoólicas é sempre um tema de debate nas Copas do Mundo, e a Fifa faz pressão para que seja liberada. Nas últimas duas edições, em 2014, no Brasil, e em 2018, na Rússia, legislações foram criadas para a proibição da comercialização de álcool nos estádios fosse suspensa.

No Catar, consumir bebida alcoólica em locais públicos é ilegal. A venda é liberada em hotéis e alguns bares, e isso não vai mudar. Segundo um documento datado de 2 de junho obtido pela Reuters, a intenção da organização da Copa do Mundo no país muçulmano é liberar a venda de cerveja em horários restritos e em certas partes das fanzones, especialmente no parque Al Bidda, em Doha.

Ainda de acordo com a publicação, a venda de cerveja não será realizada durante todo o dia nas fanzones, algo que ocorreu nas Copas anteriores. Um porta-voz dos organizadores e a Fifa disseram à Reuters que vão anunciar os planos sobre a disponibilidade de álcool no torneio "no devido tempo".

Em novembro e dezembro do ano passado, o Catar sediou a Copa Árabe, evento-teste para a Copa do Mundo. Na ocasião, bebidas alcoólicas não foram vendidas nos estádios. Os torcedores que visitarem o país também estão proibidos de levar álcool, mesmo se comprados em áreas duty free de aeroportos.

A única loja de bebidas alcoólicas do Catar fica nos arredores de Doha e é restrita aos habitantes do país e residentes estrangeiros com autorização para comprar para consumo doméstico.

