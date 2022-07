Avaí anuncia contratação do atacante Paolo Guerrero

Paolo Guerrero é o novo atacante do Avaí. O peruano de 38 anos foi anunciado pelo clube catarinense após ser aprovado nos exames médicos e assinar contrato válido até o fim da Série A do Campeonato Brasileiro. O próximo passo é a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) para ficar à disposição do técnico Eduardo Barroca.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o jogador aparece com a camisa azurra e diz "Agora sou do Leão" (confira no fim da matéria).

Sem clube desde 2021, quando rescindiu com o Internacional, Guerrero atuou pela última vez no dia 2 de outubro – jogou por oito minutos na derrota em 1 a 0 para o Atlético-MG.

O atacante é bem conhecido no futebol brasileiro. Além do Colorado, passou por Flamengo e Corinthians, onde conquistou o Mundial de Clubes. Na Alemanha, atuou pelo Bayern de Munique e Hamburger SV.

Globo Esporte