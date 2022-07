Zhou conclui exames e poderá correr na Áustria após acidente

Apesar da gravidade do acidente que sofreu na largada do GP da Inglaterra, no último domingo, Guanyu Zhou saiu ileso do choque e após concluir nesta quinta-feira sua bateria de exames, está garantido no GP da Áustria, etapa desta semana no Circuito de Spielberg. O novato da Alfa Romeo compartilhou a notícia em suas redes.

- Terminado o exame médico final, estamos pronto pra ir com tudo! Obrigado a todas as pessoas que me apoiaram durante este tempo, significou o mundo pra mim. Vamos lá! - tweetou.

Zhou esteve envolvido num acidente com outros quatro pilotos na primeira curva do Circuito de Silverstone. Pierre Gasly, que largou em 11º, tentou se colocar no vão entre George Russell, oitavo, e o nono colocado Zhou.

Porém, o francês recuou a pouco milímetros do britânico, que encostou no carro do novato da Alfa Romeo. Os dois rodaram e, enquanto o carro do piloto da Mercedes parou na pista, o monoposto de Zhou começou a capotar e voou por cima da barreira de pneus que separa o público da área de escape.

A Alfa Romeo do chinês ainda acertou a grade da arquibancada antes de cair no vão entre a barreira e a grade.

Em outro incidente paralelo no mesmo momento, Lance Stroll atinge a traseira de Alexander Albon em cheio. O piloto da Williams bate de frente no muro do lado direito, atravessa a pista rodando e ainda é acertado por Yuki Tsunoda, que perdeu sua asa dianteira.

O canadense da Aston Martin encostou levemente na na roda traseira esquerda de Sebastian Vettel, mas ambos escaparam ilesos do contato; Esteban Ocon foi acertado em sua roda dianteira direita por um dos envolvidos no choque.

Albon, Zhou e Russell - que chegou a sair de seu carro e perdeu a chance de participar da retomada da prova para conferir o estado do rival da Alfa Romeo - foram encaminhados ao centro médico do Circuito de Silverstone.

Os dois últimos foram liberados primeiro, mas Albon foi levado ao hospital para exames mais detalhados e recebeu alta cinco horas depois da batida.

A corrida foi paralisada por quase 1h e retomada com as posições iniciais, o que recolocou Carlos Sainz na pole position. O espanhol se defendeu de Max Verstappen e superou um erro que o tirou da liderança para vencer pela primeira vez na carreira.

- No momento em que saí de Silverstone, já estava ansioso para voltar ao carro. Foi uma grande batida, e mais uma vez estou grato pelas melhorias em segurança dos últimos anos que me permitiram sair ileso. Mas isso já passou e estou apenas me concentrando para o fim de semana aqui na Áustria - comentou Zhou.

O Halo, barra de titânio que circunda a parte superior do cockpit dos carros da F1, foi fundamental para evitar uma tragédia no caso e proteger o chinês. Porém, o santantônio do monoposto, dispositivo que fica acima da cabeça do piloto, foi destruído - o que não deveria acontecer mesmo em incidentes de maior impacto.

Albon também passa bem

O tailandês da Williams, cujo estado de saúde também preocupou pelo impacto dos acidentes na largada, também está garantido para a corrida deste fim de semana no Circuito de Spielberg.

- Tive dias relaxantes e usei esse tempo para me recuperar. Tudo aconteceu tão rápido. Eu só vi o que realmente aconteceu quando assisti os replays. Mas da minha parte, me sinto praticamente de volta ao normal. Estou apenas pegando um pouco mais leve com meu treinador - comentou.

O carro do piloto de 26 anos ficou parado na pista, próximo ao ponto em que Zhou deixou o traçado e invadiu a área de escape. O tailandês foi atendido pela equipe médica e fiscais da Federação Internacional do Automobilismo (FIA), mas sinalizou que estava bem e pediu ao time de resgate para ir ao encontro de Zhou.

- Pode soar bastante dramático quando as pessoas vão ao hospital. Mas para tranquilizar a todos, fui fazer exames de precaução. É um procedimento padrão, na verdade. Eles têm as melhores pessoas trabalhando na Fórmula 1, então fui levado de helicóptero para o hospital por precaução. Não é o ideal, mas só tive alguns inchaços e contusões. Eu fiquei jogando Sudoku na maca do hospital com Lily, minha namorada, e assistindo a corrida no meu telefone! - detalhou Albon.

