Raphinha é apresentado como jogador do Barcelona: "Sonho de criança"

O Barcelona fez a apresentação oficial de Raphinha na manhã desta sexta-feira, no centro de treinamento do clube. O jogador vestiu a camisa, apareceu no gramado com o presidente Joan Laporta, fez as tradicionais embaixadinhas e falou com a imprensa.

- É uma honra para mim estar aqui. Só posso agradecer por estar aqui e vestir a camisa do Barça. Tenho muitos ídolos que jogaram aqui e fizeram muita história. Então se eu puder fazer a metade do que eles fizeram aqui será muita coisa. É um sonho de criança que realizo - disse o jogador da seleção brasileira.

Raphinha foi contratado pelo Barcelona pelo valor de € 58 milhões (R$ 316 milhões) pagos ao Leeds United. O jogador assinou contrato de cinco temporadas, válido até junho de 2027.

Em muitos momentos da apresentação de Raphinha, o Barcelona citou a história de jogadores brasileiros no clube, como Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Daniel Alves e Neymar. O atacante ex-Leeds é o 37º brazuca da história do clube espanhol. O mandatário do clube destacou o fato.

- É muito emocionante porque sempre que vivemos momentos de ouro na história do clube, havia um brasileiro. Raphinha nos lembra jogadores que criaram essa saga de brasileiros. Ele segue o legado. Precisamos redescobrir a alegria, a magia... o "Joga Bonito" está de volta - disse Joan Laporta.

Raphinha deixou o Leeds depois de disputar 35 jogos, marcar 11 gols e dar três assistências na última temporada, em que foi o melhor jogador do time inglês. Ele estava no clube há dois anos e conseguiu se destacar a ponto de chegar à seleção brasileira.

A pré-temporada do Barcelona começou no dia 4 de julho. O time comandado pelo técnico Xavi Hernández faz o seu primeiro amistoso desse período nesta quarta-feira, contra o Unió Esportiva Olot, em Garrotxa, região da Catalunha.

Depois desse compromisso, o Barça tem uma série de amistosos fora da Espanha, contra Inter Miami, Real Madrid, Juventus e Nova York Red Bulls, todos nos Estados Unidos.

