Hamilton elogia Leclerc e alfineta Verstappen por batida

Lewis Hamilton foi um dos protagonistas do movimentado GP da Inglaterra neste domingo, mas ao contrário de 2021, com um desfecho mais tranquilo para ele, que chegou em terceiro apesar de uma disputa acirrada com Charles Leclerc pela posição. O duelo foi na curva Copse, mesmo trecho em que ele se envolveu numa batida com Max Verstappen no ano passado.

- Charles fez um excelente trabalho, que batalha incrível. Ele é um piloto muito sensível. Foi claramente muito diferente do que eu experimentei aqui ano passado, na Copse, por exemplo - disse, lembrando do episódio com o rival da RBR.

O incidente entre Hamilton e Verstappen se deu na largada da prova em questão; ao tentar ultrapassar o rival por fora na Copse, o piloto da Mercedes tocou na roda traseira direita do rival, que havia fechado a porta para o britânico.

Max rodou, atravessou a brita e abandonou a prova após acertar a barreira de proteção num impacto de 51G. Ele foi encaminhado ao hospital e ficou em observação, mas liberado no mesmo dia após exames. Hamilton, punido com 10s, mas superou o prejuízo para vencer em Silverstone.

Em 2022, Hamilton e Leclerc se encontraram na volta 48, lado a lado na Copse. O monegasco se defendeu do rival e o ultrapassou, por dentro, para recuperar o terceiro lugar. Posteriormente, o heptacampeão concluiria a manobra com sucesso para tomar de vez a posição.

O piloto da Mercedes conquistou seu terceiro pódio do ano e o segundo consecutivo, depois de também garantir a última vaga entre os três primeiros no GP do Canadá. Mas a expectativa para este fim de semana, com melhorias efetivas no carro da equipe alemã, era de vitória.

- Eu certamente pensei nisso, mas esse monte de coisas aconteceram; na largada eu fui pra terceiro e voltei pra quinto, ai perdi espaço pra Lando, a diferença pra alcançar as Ferraris aumentou pra 5s. O pit stop também não foi muito rápido. Foi difícil, muito difícil hoje. Eu lutei mesmo. Lutamos o fim de semana inteiro por uma vitória aqui mas infelizmente a distância era grande - lamentou o britânico.

Hamilton enfrenta o maior jejum de vitórias da sua carreira: já são 11 GPs sem subir ao lugar mais alto do pódio.

Apesar do cenário desfavorável, a lenta evolução do W13 mantém vivo o ânimo do piloto - embora ele permaneça com os pés no chão:

- Foi um fim de semana incrível. Gosto de pensar que estamos virando o jogo, mas ainda estamos chegando lá. Ainda há trabalho a fazer mas agradeço a equipe. Naturalmente precisamos de mais, mas é bom estar de volta à disputa.

A F1 retorna no próximo domingo, 10 de julho, com o GP da Áustria no Circuito de Spielberg.





