Salah renova contrato com o Liverpool até 2025: "Estamos em condições de lutar por tudo"

O Liverpool anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato com Mohamed Salah. O clube não divulgou até quando vai o novo vínculo com o atacante egípcio, apenas que é de "longo prazo". De acordo com a imprensa inglesa, o novo acordo vai até junho de 2025.

— Eu me sinto ótimo e animado para vencer mais troféus pelo Liverpool. É um dia feliz para todos. Renovar leva tempo, mas tudo está resolvido. Agora é focar no que vem pela frente. O time só cresceu nos últimos anos. Acredito que estamos em condições de lutar por tudo, tivemos novas contratações. Só temos que continuar trabalhando duro — declarou Salah aos canais oficiais do clube.

Ele também publicou nas redes sociais uma foto em alusão à renovação.

A negociação para a renovação de Salah se arrastou nos últimos meses, e havia o mistério sobre se ele continuaria no Liverpool em 2022/23. Mas às vésperas da última decisão da Liga dos Campeões, o jogador confirmou que continuaria por mais uma temporada. O contrato anterior dele vencia em 30 de junho de 2023.

— Isso é um presente especial para os nossos torcedores. Estou muito, muito feliz. É a melhor decisão para nós e para ele. Esse é o clube dele agora. Obviamente levou um pouco de tempo, mas isso é absolutamente OK. As melhores coisas merecem espera. Ele é um dos melhores jogadores do mundo. Não tenho dúvidas de que os melhores anos dele ainda estão por vir — comentou o técnico Jürgen Klopp.

Salah está no Liverpool há cinco anos. Nesse tempo, disputou 254 jogos e marcou 156 gols. A equipe conquistou um título de cada uma das seguintes competições: Copa da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra, Campeonato Inglês, Supercopa da Europa, Liga dos Campeões e Mundial de Clubes.

— Se você olhar para trás, quando eu cheguei aqui o Liverpool não estava ganhando muitas coisas, mas eu vim com o objetivo de conquistar títulos. Acredito que fizemos isso e podemos fazer mais — declarou.

Globo Esporte