GP da Hungria: Russell conquista primeira pole da carreira

(Foto: Francois Nel/Getty Images)





A chuva deu trégua, mas o sábado segue cheio de surpresas na F1. George Russell brilhou na volta final da classificação do GP da Hungria e faturou a pole position da etapa, pela primeira vez em sua carreira. O britânico fez 1m17s377 em sua melhor volta já no limiar do Q3, com apenas 0s044 de vantagem sobre Carlos Sainz. Charles Leclerc é terceiro.

Colega de Russell na Mercedes, Lewis Hamilton largará em sétimo. Ele não deu sua volta final por problemas na asa traseira. Já Max Verstappen, que chegou a liderar o Q2, será apenas décimo. O atual campeão desperdiçou a primeira volta no Q3 com um erro e sofreu com problemas no motor na tentativa final, despedindo-se precocemente da briga pela pole.

O melhor resultado de Russell numa classificação havia sido o segundo lugar no chuvoso GP da Bélgica de 2021. O jovem de 24 anos conquista a primeira pole da carreira em sua temporada de estreia na Mercedes e encerra um jejum da equipe de 14 GPs sem largar da posição de honra, desde a etapa da Arábia Saudita em dezembro passado.

Sem chuva, a Mercedes viu um problema a menos (dificuldade de aquecer os pneus) em seu caminho e começou a sessão competitiva: Hamilton e Russell apareceram no top 4, e o heptacampeão fez a melhor volta no Q1.

O desempenho foi mais discreto no Q2, mas suficiente. No segmento final, o jovem britânico apareceu ao lado de Sainz e bateu o espanhol, que havia cravado a melhor volta já na bandeirada. Verstappen não estará sozinho no pelotão intermediário, já que seu colega Sergio Pérez não foi bem no Q2 e largará em 11º, atrás dele.

A McLaren, que não faz uma boa temporada até aqui e luta com a Alpine no Mundial, confirma um fim de semana mais animador na parte de cima da classificação com Lando Norris, completando a segunda fila na quarta colocação. Daniel Ricciardo se saiu bem no Q1 e quase foi eliminado no segmento intermediário, mas sobreviveu e largará em nono.

A largada do GP da Hungria será neste domingo, 31, às 10h (horário de Brasília).

Q1 - 5 eliminados e 18 minutos

A Mercedes colocou Hamilton e Russell em primeiro e terceiro antes de Verstappen assumir a liderança e melhorar sua volta na volta seguinte. Norris surgiu na vice-liderança até ser batido por Sergio Pérez, momento em que Russell recuperou o terceiro lugar. Nos minutos finais, Hamilton subiu para segundo, a 0s1 do rival da RBR.

As Ferraris não fizeram um bom tempo inicial com Sainz (6º) e Leclerc (11º), mas subiram para terceiro e oitavo no fim do Q1. Porém, a surpresa ficou com Hamilton, anotando 1m18s374 nos segundos finais e trazendo Russell em segundo. Pierre Gasly teve sua volta deletada por exceder limites de pista, e foi eliminado.

ELIMINADOS

16º YUKI TSUNODA (ALPHATAURI)

17º ALEXANDER ALBON (WILLIAMS)

18º SEBASTIAN VETTEL (ASTON MARTIN)

19º PIERRE GASLY (ALPHATAURI)

20º NICHOLAS LATIFI (WILLIAMS)





Q2 - 5 eliminados e 15 minutos

Norris deixou as Ferraris para trás colocando 0s6 sobre Leclerc, na ponta, mas não demorou até que Verstappen superasse o britânico, mantendo-se até a bandeirada em primeiro lugar. Nos minutos finais, Leclerc desbancou Fernando Alonso na vice-liderança, a 0s065 do piloto da RBR.

Pérez teve uma volta deletada por exceder os limites de pista, mas os comissários decidiram devolver a volta ao mexicano, que flertou com a zona de eliminação na parte final do Q2 e ficou para trás, em 11º. Ele reclamou de ser atrapalhado por Kevin Magnussen.

ELIMINADOS

11º SERGIO PÉREZ (RBR)

12º GUANYU ZHOU (ALFA ROMEO)

13º KEVIN MAGNUSSEN (HAAS)

14º LANCE STROLL (ASTON MARTIN)

15º MICK SCHUMACHER (HAAS)





Q3 - 12 minutos e disputa pela pole

Sainz superou Leclerc para fazer o melhor tempo no início do Q3, contando com um erro de Verstappen para manter o holandês longe - com o sétimo tempo. Russell também saiu na frente do monegasco, enquanto Hamilton ficou em quarto.

Nas últimas tentativas, o atual campeão reclamou de estar sem potência no motor e apesar de tentar seguir as recomendações de ajustes de seu engenheiro, nada funcionou. Sainz voltou a fazer a melhor volta já no fim da contagem, mas Russell surpreendeu ao batê-lo na bandeirada.

