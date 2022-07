Cristiano Ronaldo pede para rescindir contrato com o Manchester United, diz jornal

Cristiano Ronaldo quer ficar livre no mercado. De acordo com o jornal "Daily Mail", o craque pediu ao Manchester United para rescindir seu contrato, que tem validade até junho de 2026. A requisição foi feita na reunião com a diretoria do clube inglês, na última terça-feira.

O Manchester United segue com a postura de não querer se desfazer do craque português, que manifestou o desejo de sair do clube e disputar a Liga dos Campeões. Os planos de Cristiano Ronaldo, porém, esbarram no mercado: até o momento, nenhum clube da elite da Europa manifestou interesse.

O Atlético de Madrid tem sido o clube especulado como possível destino de Cristiano Ronaldo, embora o próprio presidente do time espanhol, Enrique Cerezo, tenha tido publicamente que a contratação é "quase impossível". Os torcedores colchoneros também se manifestaram contrários a um acerto.

De acordo com o "Daily Mail", o Manchester United ainda não recebeu qualquer consulta por Cristiano Ronaldo. Clubes como Chelsea, Bayern de Munique e PSG já descartaram qualquer interesse no craque.

Globo Esporte