GP da Inglaterra: Zhou capota e quase atinge arquibancada

(Foto: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)





Em poucos segundos, a emoção da largada do GP da Inglaterra da F1 neste domingo se transformou num grande susto. A prova foi paralisada devido a um acidente de grandes proporções na primeira curva da prova, envolvendo Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, George Russell e Alexander Albon, além de Guanyu Zhou, cujo carro capotou, se arrastou violentamente pela brita e quase atravessou a arquibancada.

A prova foi paralisada por uma hora, mas retomada. Tsunoda e Ocon conseguiram ter seus carros reparados para voltar pra disputa. Russell e Zhou foram avaliados no centro médico do Circuito de Silverstone e liberados; já Albon foi encaminhado para o Hospital Coventry para exames e liberado cinco horas depois.

O primeiro replay da largada mostra que Pierre Gasly, que vinha em 11º, acabou tocando em Russell, oitavo, ao tentar se colocar no vão entre o britânico e o nono colocado Zhou -. Com o impacto, o piloto da Mercedes tocou no carro do rival da Alfa Romeo e rodou.

Lance Stroll, no meio da bagunça, quase foi atingido e encostou levemente na na roda traseira esquerda de Sebastian Vettel, mas ambos escaparam. Em um incidente paralelo, Albon também rodou, e Ocon foi acertado em sua roda dianteira direita por um dos envolvidos no choque.

Imagens registradas por fãs nas arquibancadas mostram a gravidade do acidente. Depois de capotar, a Alfa Romeo de Zhou se arrastou com violência de cabeça pra baixo desde a saída da curva 1, por toda a área de brita. Ele passou por cima da barreira de pneus que separa a areia da grade das arquibancadas e parou perto do público.

O vídeo mostra ainda o carro de Russell próximo ao ponto do acidente. O britânico da Mercedes saiu de seu W13 para ver se o colega estava bem.

O chinês, estreante na F1, foi removido de maca para o centro médico do circuito; Albon o acompanhou e foi levado posteriormente de helicóptero para um hospital próximo, mas ambos estavam conscientes.

A prova, cuja largada se deu às 11h no horário de Brasília, foi retomada às 11h56 com as posições iniciais recuperadas; no primeiro início da disputa, Max Verstappen havia ultrapassado o pole position Carlos Sainz e assumido a liderança. O espanhol venceu a corrida.

Logo depois da bandeirada, Zhou utilizou as redes sociais para confirmar que estava bem.

- Estou bem, tudo certo. O halo me salvou hoje. Obrigado a todos pelas mensagens gentis!

Risco

Um dos dispositivos de segurança adotados nos carros da F1, o santantônio da Alfa Romeo de Zhou acabou destruído na batida, o que poderia ocasionar em maior risco ao piloto de 23 anos. A peça fica localizada acima da cabeça dos pilotos no cockpit, acima da qual é acoplada a câmera de bordo dos competidores.

A Federação Internacional do Automobilismo (FIA) informou que ninguém se feriu seriamente no acidente, e confirmou que Zhou e Albon foram avaliados inicialmente no centro médico do Circuito de Silverstone.

O chinês da Alfa Romeo permaneceu em observação enquanto o piloto da Williams foi levado de helicóptero ao Hospital Coventry para exames detalhados. Russell foi liberado após avaliações do corpo médico. Já Albon deixou a unidade médica depois de cinco horas e está bem, segundo a equipe britânica.

- Temos o prazer de confirmar que Alex foi liberado e recebeu alta do Hospital Coventry. Obrigado a todos pelos votos de melhoras - escreveu a equipe.

Globo Esporte