Cruzeiro: Justiça acata pedido de recuperação judicial; Fábio e Moreno são maiores credores

A Justiça acatou o pedido da Associação Cruzeiro de recuperação judicial nesta quarta-feira. A decisão é da Primeira Vara Empresarial de Belo Horizonte e também nomeia os administradores judiciais. A associação Cruzeiro havia solicitado a RJ na última segunda-feira, para equacionar as dívidas que superam R$ 1 bilhão.

“Nomeio como Administradoras Judiciais para atuação em conjunto e coordenada, as pessoas jurídicas a seguir nominadas: ACERBI CAMPAGNARO COLNAGO CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS (…) representada pela advogada Taciani Acerbi Campagnaro Colnago Cabral”, diz parte da decisão. “CREDIBILITA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E SERVIÇOS LTDA. - ME, representada pelo advogado, Alexandre Correa Nasser de Melo”, completa.

Os citados terão o prazo de 48h para serem acionados judicialmente e informaram se irão ou não aceitar a nomeação com imediata assunção de suas funções e deveres.

Credores

No processo que corre na 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, o clube mineiro divulgou uma extensa lista de credores, que somados superam os R$ 530 milhões. Nela, dois nomes se destacam: Fábio e Marcelo Moreno.

O goleiro, que reencontrou o Cruzeiro nessa terça-feira, no Mineirão, está listado com R$ 20.706.715, valor citado por Fábio na notificação extrajudicial entregue ao Cruzeiro no primeiro semestre. O jogador está listado como “contingências CNRD” na lista de credores cruzeirense.

Isso quer dizer que o Cruzeiro prevê que a reclamação trará uma obrigação de pagamento desse valor na CNRD. Até o momento, o caso não teve uma definição. Na divisão de credores, Fábio está listado na "classe I", referente a débitos trabalhistas.

Fábio deixou o Cruzeiro no começo deste ano, após não entrar em acordo com a gestão de Ronaldo Fenômeno. Logo após a saída, ele acertou com o Fluminense.

Outro jogador na lista é o atacante Marcelo Moreno. O Cruzeiro declarou ter R$ 24.985.483 em débito com o jogador boliviano. Moreno foi listado na parte de "fornecedores" na lista de credores do Cruzeiro.

Recentemente, em material divulgado pelo ge, o Cruzeiro admitiu que Marcelo Moreno fez empréstimos ao clube durante sua última passagem na Toca da Raposa.

- O jogador colaborou com o Clube – que se encontrava inadimplente – de modo substancial tendo, inclusive, injetado dinheiro nos períodos de crise, pelo que se revela como grande parceiro do Cruzeiro, justificando sua inclusão na referida subclasse - destacou o Cruzeiro no plano de credores em apresentação à Justiça do Trabalho.

