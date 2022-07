Rayssa, Pâmela e Gabi Mazetto avançam para as semifinais do Pré-Olímpico de skate street

(Foto: Davide Biondani / World Skate)





Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Gabi Mazetto estão classificadas para as semifinais do Pré-Olímpico de skate street, que acontece em Roma. O Brasil é o segundo país com mais representantes na semifinal feminina do Roma Pro, com três nomes entre as 16 classificadas.

As brasileiras ficaram com boas posições na disputa, todas dentro do Top 10. As atletas apresentaram duas voltas de 45 segundos e apenas a de melhor nota foi contabilizada. Rayssa ficou na 4ª colocação com uma volta de 79.18. Já Pâmela ocupou o 7º lugar com 74.83. E Gabi Mazetto fechou o Top 10 com uma volta de 65.35.

Quem chamou bastante atenção foi a delegação japonesa. O país que foi sede das Olimpíadas de Tóquio tem oito representantes nas semifinais. Momiji Nishiya e Funa Nakayama, integrantes do pódio olímpico ficaram com a 1ª e 2ª posição das quartas de final.

Destaque também para Roos Zwetsloot, a holandesa ficou na 3ª colocação, com 0.82 pontos na frente de Rayssa. A australiana de apenas 12 anos, Chloe Covell, ficou na 6ª colocação com 76.50 pontos.

As semifinais do torneio acontecem nesse sábado às 11h30 da manhã. O sportv vai transmitir ao vivo e você tem a cobertura completa no ge.globo.

O Roma Pro marca o início do novo ciclo olímpico rumo aos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A competição conta pontos para o ranking olímpico da modalidade.





Veja a classificação completa das quartas de final

1 - Funa Nakayama (Japão) - 83.45

2- Momiji Nishiya (Japão) - 80.74

3- Roos Zwetsloot (Holanda) - 80.00

4- Rayssa Leal (Brasil) - 79.18

5- Rizu Akama (Japão) - 77.79

6- Chloe Covell (Austrália) - 76.50

7- Pâmela Rosa (Brasil) - 74.83

8- Coco Yoshizawa (Japão) - 74.00

9- Aoi Uemura (Japão) - 70.40

10- Gabi Mazetto (Brasil) - 65.35

11- Miyu Ito (Japão) - 62.29

12- Lore Bruggeman (Belgica) - 60.16

13- Keet Oldenbeuving (Holanda) - 57.45

14- Yumenka Oda (Japão) - 55.45

15- Nonoka Nakajima (Japão) - 55.33

16- Wenhui Zeng (China) - 54.76





Globo Esporte