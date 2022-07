Novela Borja tem reviravolta, e Palmeiras ainda pode lucrar com venda para o River Plate

O Palmeiras havia sido comunicado na última terça-feira que a venda de Borja para o River Plate não iria acontecer. Mas uma reviravolta no fim de semana fez o negócio voltar a ganhar força, e o atacante viajou no domingo a Buenos Aires para realizar exames médicos.

Embora já tenha vendido o centroavante colombiano para o Junior Barranquilla, da Colômbia, o Verdão ainda tem 50% de seus direitos econômicos e receberia metade da venda de US$ 7 milhões (R$ 36,8 milhões, o equivalente a pouco mais de R$ 18 milhões.

Houve, porém, um impasse por conta da política do Banco Central da Argentina, que para controlar a crise econômica no país interrompeu a venda de dólares no câmbio oficial.

Diante deste problema, o Junior Barranquilla não se sentiu seguro para fazer o negócio e recuou. O Palmeiras foi informado disso.

Mas após a eliminação do River na Copa Libertadores, as conversas retomaram, e a diretoria do River se manteve esperançosa de fazer o negócio acontecer. Borja, agora, aguarda a aprovação nos testes físicos para, enfim, ser confirmado como jogador do time argentino.

Com esta negociação, o Palmeiras calcula ser possível recuperar mais de 70% do valor que investiu para tirar o atacante do Atlético Nacional, da Colômbia.

O colombiano chegou em 2017 como a maior negociação da história do Verdão, mas nunca conseguiu corresponder à expectativa.

Por isso, o foco do clube nos últimos dois anos foi amenizar o prejuízo. A Crefisa fez um aporte de R$ 33 milhões para sua contratação e terá de ser ressarcida em até dois anos, com o valor corrigido pela taxa do CDI (Certificado de Depósito Interbancário).

Globo Esporte