Liverpool vence Manchester City e é campeão da Supercopa da Inglaterra

No embate entre o campeão da Premier League e o vencedor da Copa da Inglaterra na temporada passada, quem saiu ganhando foi o torcedor que assistiu mais um espectáculo entre Manchester City e Liverpool. Melhor para os Reds, que venceram por 3 a 1 e conquistaram pela 16ª vez a Supercopa da Inglaterra. Alexander-Arnold abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, contando com o desvio decisivo em Aké, e os Citizens encerraram o primeiro tempo pressionando pelo empate. Após o intervalo, Julián Álvarez marcou seu primeiro gol com a camisa azul do City e deixou tudo igual no King Power Stadium, em Leicester, aos 27 minutos. Mas, no fim, Salah, de pênalti, aos 37 minutos, e Darwin Núñez, também marcando seu primeiro gol oficial pelo Liverpool, aos 48 minutos, garantiram a vitória no clássico.

Salah foi o grande nome do Liverpool na Supercopa da Inglaterra, não apenas pelo gol de pênalti, mas também porque foi a principal peça ofensiva dos Reds desde o começo da decisão. Thiago Alcântara, mais uma vez, fez uma partida excepcional e comandou o meio-campo dos novos campeões. E Darwin Núñez, que marcou seu primeiro gol em partidas oficiais pelo Liverpool, também merece grande destaque por ter dado muito poder ofensivo ao substituir Firmino. Pelo lado do Manchester City, Kevin De Bruyne foi o principal destaque, Julián Álvarez merce atenção por ter dado um gás extra no ataque dos Citizens, junto de Foden, mas Haaland, com quem havia uma grande expectativa, acabou decepcionando. O "Cometa" foi facilmente marcado por Van Dijk e ainda perdeu um gol sozinho na pequena área nos acréscimos.

Com o título de 2022, o Liverpool chegou à 16ª conquista da Supercopa da Inglaterra, empatando em segundo lugar com o Arsenal como o maior vencedor. O Manchester United segue liderando com 21 troféus. A Supercopa da Inglaterra era a única taça que faltava na galeria de Jürgen Klopp como técnico do Liverpool, que foi campeão da Premier League, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa.

Único representante brasileiro no Manchester City, Ederson não falhou nos gols de Alexander-Arnold, Salah e Darwin e ainda fez boas intervenções no jogo, como em uma bola cara a cara com o atacante uruguaio. Pelo lado do Liverpool, Alisson foi o único brasuca que não pode entrar em campo por ainda não estar totalmente recuperado de uma lesão no abdômen sofrida durante a pré-temporada. O volante Fabinho e o atacante Firmino, que brigam por um lugar na lista final de Tite para a Copa do Catar, foram bem na Supercopa da Inglaterra, especialmente o camisa 3, na contenção do ataque dos Citizens. Thiago Alcântara, brasileiro naturalizado espanhol, comandou o meio de campo dos Reds.

