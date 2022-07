F1 quer punir torcedores que roubam sinalizações das pistas

(Foto: Getty Images)





Uma trend nas redes sociais vem incentivando que torcedores da Fórmula 1 levem "pedaços" das pistas para casa. Os fãs da modalidades, que geralmente podem entrar em áreas de competição para assistir ao pódio no fim da corrida, estão roubando placas de sinalização, bandeiras e até painéis publicitários dos circuitos. A organização da Fórmula 1 divulgou que quer punir esses torcedores.

A ação dos torcedores deve ser monitorada pelas câmeras do circuito. Qualquer ação indevida dos fãs da modalidade será encaminhada para as autoridades locais e devidamente punida. A F1 promete ser bastante linha dura com os torcedores que tentarem roubar itens do circuito.

A medida acontece depois de polêmicas com torcedores no GP da Áustria. Torcedores foram acusados de assédio com mulheres durante a competição.

Globo Esporte