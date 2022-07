Chadwick domina e vence etapa de Silverstone da W Series

(Foto: Clive Mason/Getty Images)





Única vencedora de todas as etapas da temporada 2022 da W Series, Jamie Chadwick estendeu sua dominância no campeonato com o triunfo de ponta a ponta na etapa de Silverstone no Reino Unido, neste sábado. A britânica largou da pole position e cruzou a linha de chegada com 19s de vantagem para a segunda colocada, Emma Kimilainen. A finlandesa manteve o posto à frente de Abbie Pulling mesmo com o toque sofrido pela rival, que será investigado após a corrida.

A brasileira Bruna Tomaselli largou em 14º na quarta prova desta temporada e cruzou a linha de chegada em 11º.

A corrida

Na largada, a pole position Chadwick manteve a ponta sem qualquer ameaça da segunda colocada Emma Kimilainen, para quem já abria quase 5s de vantagem nos giros seguintes. A brasileira Bruna Tomaselli, que largou em 14º, segurou a posição nos giros iniciais e subiu duas colocações nos primeiros nove minutos da disputa.

Alice Powell, terceira colocada, ficou parada no grid na volta de alinhamento, mas conseguiu acompanhar o resto do grid logo em seguida. Ainda assim, ela foi punida com 10s por se alinhar de forma incorreta na linha do safety car, e caiu pra último na primeira volta.

Nova terceira colocada, Abbie Pulling sofria com a pressão de Fabienne Wohlwend e foi ultrapassada pela rival, mas conseguiu recuperar o posto na volta 6 e abrindo vantagem de 1s6 para Beitske Visser, em quarto lugar.

Na volta 8, Marta García retornou ao grid após passar por reparos em consequência de um toque com Emely de Heus. A espanhola, porém, estava com uma volta de atraso e na última colocação. Logo à frente, Tomaselli registrava 1s2 de diferença para a 11ª colocada, Tereza Babickova; e a vantagem de Chadwick na liderança para Kimilainen só crescia, beirando os 6s.

A prometida chuva para o terceiro treino livre da Fórmula 1 chegou na nona volta da corrida da W Series, mas não dificultou a sequência da prova. Na volta 11, Tomaseli reduziu a diferença para Babickova pra apenas 0s3 e começou a pressionar a rival tcheca, fazendo a manobra que valeu o 11º lugar no giro seguinte.

Na volta 13, Pulling se aproixmou de Kimilainen, a menos de 0s1 da finlandesa, e manteve a pressão nos cinco minutos finais da disputa. Nas últimas curvas da prova, as duas colidiriam na tentativa de ultrapassagem da britânica. As posições foram mantidas na bandeirada, mas o lance vai ser investigado após a prova.

Globo Esporte