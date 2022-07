Cruzeiro relata venda de ingressos falsos em jogos do Mineirão e busca identificar responsáveis

No dia seguinte a mais um tumulto na entrada de torcedores no Mineirão, o Cruzeiro se pronunciou oficialmente sobre a situação. O clube caracteriza como "lamentável" e alega que os ocorridos são motivados pela venda de ingressos falsos, o que já teria sido comprovado por câmeras de segurança do estádio.

"O alto número de ingressos falsos nas catracas do estádio tem, por óbvio, atrasado o processo de entrada. Mesmo com má-fé, os criminosos ali se mantém, gerando filas e confusões desnecessárias."

"Aqueles que compram as entradas falsas na Internet, mesmo de boa-fé, entendem haver um problema com sua entrada, quando, na verdade, estão portando bilhetes falsos. Isso são fatos já constatados por câmeras de segurança e em ações feitas nas catracas", completa o clube, em nota.

De acordo com o Cruzeiro, grupos agem próximos às catracas, em horário próximo ao apito inicial das partidas, com o intuito de forçarem a entrada sem ingressos. Há relatos constantes, de fato, da entrada liberada nas catracas para evitar tumultos quando os jogos começam.

"Pessoas estão agindo de forma coordenada, em momentos específicos, geralmente nos minutos prévios ao início do jogo, para forçar a entrada sem ingressos. Agindo de forma simultânea e em grande volume, inviabilizam a prática de verificação dos ingressos. Isso ocorre em setores específicos do estádio, não sendo generalizado."

Na vitória sobre o Sport, por 2 a 1, a segurança do Mineirão optou pela abertura de parte do setor Superior Vermelho, onde ingressos não foram comercializados, para evitar confusão no Superior Amarelo, devido ao alto volume de pessoas. No Laranja, por exemplo, houve conferência de cada bilhete, mas alguns torcedores conseguiram entrar apenas aos 15 minutos de jogo.

O Cruzeiro diz que tem se reunido com a Polícia Militar no intuito de aperfeiçoar a forma como os torcedores entram no Mineirão e também de identificar os responsáveis pela comercialização de ingressos falsos.

"O procedimento seguirá sendo ajustado e seremos cada vez mais rigorosos com a entrada, adotando os bloqueios necessários para que esses criminosos não só deixem de adentrar o estádio, como sejam penalizados por suas atitudes."

Semanalmente há relatos em redes sociais de torcedores que compram ingressos de terceiros e não conseguem entrar no estádio. A entrada no Mineirão é feita por meio da leitura do QR Code, pelo celular. O que ocorre é que algumas pessoas comercializam, mais de uma vez, o mesmo bilhete, o que faz com que apenas o primeiro a chegar à catraca com aquele ingresso consiga entrar.

O comunicado do Cruzeiro na íntegra:

"Sobre os recentes e lamentáveis acontecimentos para a entrada em nossos últimos jogos, o Cruzeiro esclarece pontos fundamentais:

1. Criminosos têm adulterado ingressos verdadeiros e apresentado os falsos para a entrada no estádio ou mesmo vendendo-os na internet. O alto número de ingressos falsos nas catracas do estádio tem, por óbvio, atrasado o processo de entrada. Mesmo com má-fé, os criminosos ali se mantém, gerando filas e confusões desnecessárias. Aqueles que compram as entradas falsas na Internet, mesmo de boa-fé, entendem haver um problema com sua entrada, quando, na verdade, estão portando bilhetes falsos. Isso são fatos já constatados por câmeras de segurança e em ações feitas nas catracas.

2. Pessoas estão agindo de forma coordenada, em momentos específicos, geralmente nos minutos prévios ao início do jogo, para forçar a entrada sem ingressos. Agindo de forma simultânea e em grande volume, inviabilizam a prática de verificação dos ingressos. Isso ocorre em setores específicos do estádio, não sendo generalizado.

3. O Cruzeiro já se reuniu com a Polícia Militar buscando aperfeiçoar o fluxo de entrada no estádio. Não à toa, testamos novos formatos para a entrada do público. Também em conjunto, estamos trabalhando para identificar os criminosos que seguem com as práticas acima. O procedimento seguirá sendo ajustado e seremos cada vez mais rigorosos com a entrada, adotando os bloqueios necessários para que esses criminosos não só deixem de adentrar o estádio, como sejam penalizados por suas atitudes. Também por esse trabalho coletivo, agradecemos publicamente o trabalho e proatividade da Polícia, assim como do Mineirão.

4. Isso não significa que o processo implementado pelo Cruzeiro esteja perfeito. Ainda há espaço para melhorias e sabemos disso. Mas temos clareza de que os erros internos são, proporcionalmente, bastante inferiores àqueles causados pela ação mal intencionada e criminosa de quem prejudica o clube e quem efetivamente pagou por seus ingressos.

5. Para os próximos jogos voltamos a pedir que o público entre no estádio com antecedência. Isso facilita o processo de verificação dos ingressos antes da ação dos criminosos que, reiteramos, tem ocorrido minutos antes do inicio das partidas. O Cruzeiro conta, inclusive, com sua própria torcida para inibir ações que sigam piorando a experiência de quem realmente quer seguir fazendo a festa que só nossa torcida sabe fazer."

Globo Esporte