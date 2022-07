Ex-vice do Cruzeiro compra clube da primeira divisão de Portugal e já busca reforço no Brasil

Vice-presidente do Cruzeiro entre 2015 e 2017, o empresário brasileiro Bruno Vicintin adquiriu nesta quinta-feira 55,8% das ações da Sociedade Anônima Desportiva (SAD) do Santa Clara, clube da primeira divisão portuguesa.

O primeiro reforço deve ser Vitor Bobsin, volante revelado pelo Grêmio. O jogador de 22 anos já está a caminho de Portugal para acertar os últimos detalhes da negociação.

Bruno Vicintin disse que o primeiro objetivo é estabilizar administrativamente o Santa Clara, que foi sétimo colocado no último Campeonato Português. Posteriormente, ele espera melhorar a estrutura do clube dos Açores para seguir mantendo a equipe na parte de cima da tabela.

- Na questão do investimento, o clube já vem de duas boas campanhas, o primeiro objetivo é estabilizar o clube, porque apesar de ter tido bons resultados, fora de campo estava muito instável, até por não ter um dono majoritário, então esse é o principal objetivo. E depois, claro, a gente tem um projeto grande de investimento na ilha, que é fazer um centro de treinamento, de trabalhar na formação, que é o DNA do que eu acredito no futebol - afirmou o dirigente.

De acordo com a assessoria do dirigente, ele se afastou das funções de empresário de jogador para adquirir o Santa Clara. Este é o segundo clube português administrado pela família Vicintin. Ricardo, pai de Bruno, está à frente do Alverca, da terceira divisão, desde dezembro de 2018.

Globo Esporte