Chelsea e Barcelona analisam contratação de Cristiano Ronaldo, segundo imprensa europeia

A possibilidade de Cristiano Ronaldo deixar o Manchester United começou a mexer com o mercado de transferências e também com a imprensa esportiva na Europa. Depois de vir à tona no fim de semana a notícia de que o astro pediu para ser negociado pelo clube inglês, diferentes veículos do Velho Continente passaram a especular sobre o futuro do astro - e Chelsea e Barcelona foram dois dos clubes ligados ao jogador nesta segunda-feira, quando CR7 não se reapresentou ao United por "motivos familiares".

O "The Athletic", da Inglaterra, publicou uma reportagem na qual indica que o Chelsea está analisando a contratação de Cristiano Ronaldo, retomando uma notícia que o próprio portal havia publicado no mês passado, na qual apontava que o novo dono do clube, Todd Boehly, pensa em contar com os serviços do craque. O empresário teria tido uma reunião com o empresário de CR7, Jorge Mendes, para debater o assunto - e ambos estariam em contato desde então.

Os fatores financeiros não seria impeditivos para que Cristiano Ronaldo rumasse para o Stamford Bridge. Entretanto, caberia ao técnico Thomas Tuchel dar o aval para a contratação e utilização do veterano de 37 anos em seu esquema. Além disso, o Chelsea dependeria da boa vontade do United de negociar o jogador, que tem contrato com o time de Manchester até o meio do ano que vem.

O possível interesse do Chelsea em contar com Cristiano Ronaldo também foi reiterado por outros veículos ingleses, como o "The Times" e o "The Guardian". Desta forma, os próximos dias devem trazer novos capítulos nesta possível mudança de cores do astro dentro da Inglaterra.

Barcelona faz consulta a agente de CR7, diz jornal

Mas veio da Espanha o rumor mais surpreendente envolvendo o futuro de Cristiano Ronaldo. O jornal madrilenho "As" afirmou que Jorge Mendes, super-agente do jogador, se reuniu com o presidente do Barcelona, Joan Laporta, na tarde desta segunda-feira para tratar sobre outros atletas, como Rafa Leão e Bernardo Silva. Mas que o nome de CR7 apareceu na mesa de negociações.

O mandatário do Barça teria consultado a possibilidade de que o português rume para o Camp Nou, algo que teria tentado também há um ano, quando Cristiano deixou a Juventus e voltou para o Manchester United.

