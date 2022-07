WSL: Tatiana Weston-Webb vai à semifinal em Jeffreys Bay

(Foto: Daniel Smorigo/World Surf League)





Tatiana Weston-Webb segue dando um show de surfe na África do Sul. Depois de vencer a sua bateria de estreia na etapa de Jeffreys Bay, a brasileira derrotou a costarriquenha Brisa Hennessy por 17.20 a 13.67 nesta quinta, pelas quartas de final, avançando à semi com autoridade. A adversária da brasileira será a líder do ranking, a havaiana Carissa Moore, que bateu a americana Caroline Marks na bateria anterior.

O duelo será uma reedição da semifinal do Rio Pro, em Saquarema, quando a surfista do Havaí levou a melhor sobre a brasileira, ficando com o título na sequência.

A outra semi será entre as australianas Tyler Wright e Stephanie Gilmore. Tyler eliminou a francesa Johanne Defay nas quartas com uma vitória por 14.00 a 11.76. Stephanie, por sua vez, bateu a havaiana Gabriela Bryan por 16.26 a 12.17.

As finais - tanto feminina como masculina - devem acontecer nesta sexta segunda a previsão da WSL (Liga Mundial de Surfe). A primeira chamada será às 2h30 (7h30 na África do Sul) com transmissão do sportv2 e acompanhamento em tempo real no ge.

Show de Tatiana

Brisa Hennessy começou melhor, pegando uma boa onda de 7.17. Tatiana não se abateu e respondeu com um lindo 7.83, com direito a atacadas no lipe da onda. A vantagem da brasileira, no entanto, não durou muito. Minutos depois, a costarriquenha conseguiu um 5.50, recuperando a liderança. Tatiana, por sua vez, não deixou barato. A 14 minutos do fim, a gaúcha encaixou numa bela direita e levou 7.93 dos juízes, voltando ao primeiro lugar.

Precisando de 8.59 para virar, Brisa surfou para um 4.83 minutos depois. Só que, a dois minutos do fim, Tatiana Weston-Webb achou a melhor onda da bateria e recebeu 9.27 de nota, sepultando qualquer chance de reação da costarriquenha. Sem ter muito o que fazer, Brisa ainda surfou para um 6.50, despedindo-se de Jeffreys Bay com uma derrota por 17.20 a 13.67.





Quartas de final

Johanne Defay (FRA) 11.76 x 14.00 Tyler Wright (AUS)

Stephanie Gilmore (AUS) 16.26 x 12.17 Gabriela Bryan (HAV)

Carissa Moore (HAV) 14.50 x 8.93 Caroline Marks (EUA)

Brisa Hennessy (CRC) 13.67x 17.20 Tatiana Weston-Webb (BRA)





Semifinal

Tyler Wright (AUS) x Stephanie Gilmore (AUS)

Carissa Moore (HAV) x Tatiana Weston-Webb (BRA)



Globo Esporte