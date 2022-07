Corinthians leva prêmio Fair Play das Oitavas da Copa do Brasil

(Foto: Staff Images)

O Corinthians foi o time que teve a melhor conduta desportiva nas oitavas de final da Copa Intelbras do Brasil de acordo com o Prêmio Fair Play, desenvolvido pela organização da competição em parceria com a MAG Seguros, patrocinadora oficial do torneio.

O clube alvinegro, que jogou contra o Santos, cometeu 15 faltas (somando as partidas de ida e volta) e levou apenas três cartões amarelos nessa fase, o que determinou o melhor comportamento em campo. Em função da sua conduta nas partidas contra o Bahia, o Athletico-PR conquistou a segunda colocação na premiação, com um total de 17 faltas. Além disso, após eliminar o time do Nordeste, a equipe paranaense também garantiu sua vaga na próxima fase da competição.

A terceira colocação foi para o Botafogo, que cometeu 18 faltas e somou três cartões amarelos durante essa fase da competição. Esta é a sequência final do ranking do Fair Play: Palmeiras, Fluminense, Atlético-GO, América -MG, Atlético-MG, Cruzeiro, Santos, São Paulo, Flamengo, Goiás, Bahia, Ceará e, fechando a lista, o Fortaleza.

Curiosidades sobre a fase:

- 16 clubes, 16 partidas;

- 405 faltas no total;

- Goiás e Ceará foram os clubes que mais cometeram faltas, com 33 no total;

- Foram aplicados 93 cartões amarelos durante as oitavas de final;

- O Fortaleza levou o maior número de cartões amarelos, com nove;

- O Cruzeiro foi o único time que levou cartão vermelho, com um.