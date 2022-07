Pia celebra confiança do elenco na seleção feminina: "Não temos só 11 jogadoras"

Após terminar a primeira fase da Copa América Feminina com mais uma goleada, 6 a 0 sobre o Peru, a técnica Pia Sundhage celebrou o bom resultado com uma equipe formada por muitas reservas. Para ela, isso dá confiança à seleção para a fase decisiva. Terça-feira, o Brasil enfrenta o Paraguai pela semifinal, valendo vaga não só na decisão mas também para a Copa do Mundo de 2023 e para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

- A parte boa de hoje foi que marcamos seis gols, com jogadoras jovens. Dudinha (Duda Sampaio) jogou os 90 minutos e acho que teve boa atuação. Elas saem daqui hoje com muita confiança. Não temos só 11 jogadoras, temos 23 jogadoras, e isso será muito importante daqui para a frente - afirmou a treinadora em entrevista coletiva após a partida.

Pia acredita que a seleção precisa mostrar variação ofensiva para superar o Paraguai na semifinal.

- No geral, fizemos o que precisávamos fazer hoje e agora vamos para a semifinal. Temos que criar chances no ataque tanto pelo meio como pelas pontas - declarou.

