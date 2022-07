Pogba corre risco de ficar fora da Copa do Mundo, diz jornal

(Foto: Getty Images)





Atual campeão do mundo com a França, Pogba pode perder a chance de defender o título no Catar. De acordo com o jornal "La Gazzetta dello Sport", o meia da Juventus terá de passar por cirurgia para corrigir uma lesão no menisco do joelho direito. A opção mais conservadora o tiraria dos gramados até 2023.

Pogba, de 29 anos, se lesionou durante treino na pré-temporada da Juventus nos Estados Unidos. Ele retornou à Itália na quarta-feira para realizar novos exames e decidir o que fazer. Há duas alternativas de cirurgia para o jogador:

A primeira seria retirar uma parte do menisco do joelho, o que afastaria Pogba dos gramados por um período entre 40 e 60 dias. Entretanto, esta intervenção é recomendada para jogadores mais jovens e pode afetar a mobilidade do joelho.

A segunda opção, mais conservadora, é realizar uma sutura. Desta forma, porém, a recuperação é mais longa: leva entre quatro e cinco meses.

Como a Copa do Mundo vai ser disputada entre novembro e dezembro, Pogba dificilmente se recuperaria a tempo para o torneio se optasse pela abordagem mais conservadora. Ele irá se consultar com a comissão médica da seleção da França e também com um especialista ortopédico antes de tomar uma decisão.

Ainda de acordo com a "Gazzetta dello Sport", o problema vem incomodando Pogba há alguns anos. Esta seria a causa, inclusive, das frequentes lesões musculares do craque francês durante o período no Manchester United.

Pogba foi um dos principais reforços da Juventus para a atual temporada, após deixar o Manchester United no fim de seu contrato.

Globo Esporte