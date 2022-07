Milan anuncia renovação do contrato de Ibrahimovic por mais um ano

(Foto: Getty Images)





O Milan anunciou nesta segunda-feira a renovação do contrato do atacante Ibrahimovic. O jogador de 40 anos estendeu seu vínculo por mais uma temporada, até junho do ano que vem. Ele seguirá vestindo a camisa 11, chegando à sexta temporada pelo clube rubro-negro, em sua segunda passagem.

Segundo a imprensa italiana, Ibra deve ganhar entre 1 milhão e 1,5 milhão de euros (R$ 8,3 milhões) pela nova temporada, mais prêmios por jogos, gols e assistências. O atacante vai completar 41 anos em outubro, mas só deve voltar a jogar em 2023. Ele passou por uma cirurgia no joelho em maio e levaria oito meses na recuperação.

O valor acordado é abaixo do contrato antigo e foi aceito por Ibrahimovic diante do longo tempo de inatividade na próxima temporada. Ibra sofreu com problemas físicos em 2021/22, mas fez oito gols em 27 partidas, das quais 12 foram como titular.

Ele não foi protagonista da campanha do título italiano, mas foi um dos líderes do elenco que tirou o Milan do jejum de mais de 10 anos sem a conquista. Ibrahimovic voltou ao time rossonero no início de 2020, para sua segunda passagem no clube. Desde então, o sueco tem 36 gols em 74 partidas.

Globo Esporte