Cristiano Ronaldo fica fora de amistoso do Manchester United contra o Atlético de Madrid

Neste sábado (30), o Manchester United enfrenta o Atlético de Madrid, em Oslo, na Noruega, no penúltimo amistoso de pré-temporada dos Red Devils. E Cristiano Ronaldo, que se juntou apenas esta semana aos companheiros de time pois estava em Portugal tentando uma saída do clube, já que quer disputar a próxima edição da Liga dos Campeões, ficou de fora da lista de relacionados do técnico Erik Ten Hag.

De acordo com o site The Athletic, o empresário de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, segue em Manchester em contato com a diretoria do United para buscar uma saída amigável do craque português de 37 anos.

O Atlético de Madrid, inclusive, seria um dos clubes em que CR7 poderia se transferir, mas, em amistoso nesta semana, a torcida dos Colchoneros colocou uma faixa deixando bem claro que o atacante - ídolo do rival Real Madrid - não era bem-vindo.

Além de CR7, o técnico holandês não relacionou para o confronto contra o Atlético de Madrid - por diferentes motivos - o zagueiro Raphael Varane e os laterais Luke Shaw e Aaron Wan-Bissaka. Já os reforços Christian Eriksen, Tyrell Malacia e Lisandro Martinez estão na lista dos 21 jogadores que viajaram para a capital norueguesa.

Apesar de ficar de fora do jogo contra o Atlético de Madrid, Cristiano Ronaldo não é carta fora do trabalho para o técnico Erik Ten Hag e, assim, pode estar presente no último amistoso da pré-temporada dos Red Devils, contra o Rayo Vallecano, em Old Trafford.





Veja a lista dos relacionados do Manchester United

Goleiros: David de Gea, Tom Heaton, Matej Kovar

Defensores: Diogo Dalot, Ethan Laird, Victor Lindelof, Harry Maguire, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Alex Telles

Meio-campistas: Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Fred, James Garner, Scott McTominay, Facundo Pellistri, Donny van de Beek

Atacantes: Anthony Elanga, Anthony Martial, Marcus Rashford, Jadon Sancho



