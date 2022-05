Alcaraz despacha Nadal e vai pegar Djokovic na semi do Masters de Madri

O fã superou o ídolo no Masters 1.000 de Madri no duelo dos astros espanhóis do tênis. Nesta sexta-feira, Carlos Alcaraz venceu Rafael Nadal por 2 sets a 1 - parciais de 6/2, 1/6 e 6/3 - em quase três horas de jogo. Número 9 do mundo, o jovem de 19 anos, campeão do Rio Open em fevereiro, sofreu uma torção no tornozelo direito na segunda parcial, mas se recuperou para despachar o quarto colocado do ranking da ATP em Madri.

Em busca do primeiro título em Madri depois de ter vencido o ATP 500 de Barcelona, Alcaraz vai encarar na semifinal Novak Djokovic, que passou por Hubert Hurkacz. Número 1 do mundo, o sérvio nunca encarou o jovem espanhol.

Torcida ilustre

O duelo entre os dois maiores nomes do tênis espanhol atualmente atraiu torcedores ilustres. O Rei Felipe VI de Espanha prestigiou o jogo, assim como o time praticamente inteiro do Real Madrid. Mesmo com o clássico com o Atlético de Madrid agendado para o domingo, Luka Modric, Vinicius Junior & Cia. estavam na arquibancada.

Fã supera ídolo

Foi a primeira vitória de Carlos Alcaraz sobre Rafael Nadal - eles já haviam medido forças outras duas vezes. O garoto de 19 anos havia feito muito elogios ao número 4 do mundo antes do jogo, ressaltando a capacidade de superação de Nadal, que salvou três match points nas oitavas de final contra David Goffin.

Quem se superou, porém, foi Alcaraz. Ele sofreu uma torção no tornozelo direito no segundo set e parecia ter saído dos trilhos, mas se recuperou na última parcial e se impôs. Seguiu na caminhada para igualar o feito de Nadal e se tornar campeão do Masters 1.000 de Madri aos 19 anos.

O jogo

O jogo entregou o prometido nos primeiros games: um duelo acirrado cheio de grandes jogadas. Alcaraz abriu a disputa quebrando o serviço de Nadal com direito a um belo lob. Nadal respondeu com um triplo break point que Alcaraz ainda salvou, mas o número 4 do mundo devolveu a quebra na quarta oportunidade em uma dupla falta do rival. Alcaraz voltou a pressionar e quebrar o saque de Nadal. Aí o número 9 do mundo deslanchou e dominou o primeiro set. Ele voltou a quebrar Nadal no sétimo game e na sequência sacou para a parcial sem ceder nenhum ponto: 6 a 2.

Nadal mostrou reação já no início do segundo set. Ele confirmou seu serviço e na sequência abriu 0-40. Alcaraz salvou o triplo break point. Só que o jogo virou. O número 9 do mundo torceu o tornozelo direito depois de uma queda na tentativa de evitar a vitória de Nadal no terceiro game. Alcaraz recebeu atendimento médico e voltou à quadra com o pé enfaixado e também sentindo a mão direita. A partida mais uma vez foi interrompida para quase 10 minutos de atendimento médico a um torcedor que passou mal. Ainda assim, o jovem tenista não conseguiu voltar aos trilhos. Nadal impôs um ritmo forte e venceu cinco games seguidos: 6 a 1.

Alcaraz trocou de camiseta. Em vez da preta, uma branca que o recolocou na partida. O jovem espanhol voltou a dominar as ações com uma grande variedade de jogadas. Conseguiu uma quebra logo no início do terceiro set e não deu espaço para uma reação de Nadal: 6 a 3.

Bia Haddad vai à semi em Saint Malo

Bia Haddad também garantiu seu lugar nas semifinais do Aberto de Saint Malo. Nesta sexta-feira, a brasileira venceu a americana Claire Liu em 2 sets a 1, parciais 7/5, 3/6 e 6/2. Na próxima fase, neste sábado, a tenista vai enfrentar a belga Maryna Zanevska.

