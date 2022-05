Seattle Sounders vence Concachampions e será primeiro time da MLS a jogar Mundial de Clubes

(Foto: Divulgação / Seattle Sounders)





A MLS (Major League Soccer), principal liga de futebol dos Estados Unidos, terá seu primeiro representante a disputar o Mundial de Clubes na história.

Na madrugada desta quinta-feira, o Seattle Sounders derrotou o Pumas, do México, por 3 a 0, em casa, e conquistou o título da Concachampions, a Liga dos Campeões da Concacaf.

O Seattle foi apenas o terceiro time dos Estados Unidos a conquistar o principal torneio continental. Antes, DC United, em 1998, e Los Angeles Galaxy, em 2000, haviam sido campeões, mas em uma versão anterior da competição e sem haver o Mundial de Clubes no formato atual.

O herói do Seattle foi o atacante peruano Ruidíaz. Ele marcou dois gols, abrindo o caminho para o título. No jogo de ida, no México, as equipes haviam ficado no empate em 2 a 2.

O volante brasileiro João Paulo e o meia uruguaio Lodeiro, ambos ex-Botafogo, foram titulares pelos Sounders. Lodeiro completou o placar no fim da partida.

O título também pôs fim à hegemonia de times mexicanos na Concachampions. Desde 2006, todos os campeões do torneio haviam sido do México. A última equipe dos Estados Unidos a chegar a final foi o Los Angeles FC, que perdeu para o Tigres na decisão de 2020.

O Mundial de Clubes de 2022 será mantido no mesmo formato dos últimos anos. Entretanto, ainda não há definição sobre data e local da competição.

