Após polêmica sobre vacina, América-RN dispensa treinador antes de estreia oficial

O América-RN oficializou na tarde deste domingo (1) a saída do técnico Edson Vieira. Ele deixa o clube antes mesmo da estreia oficial.

Como tomou a primeira dose da vacina apenas neste sábado, em Natal, o treinador de 56 anos só poderia comandar a equipe à beira do gramado daqui a 14 dias, de acordo com Guia Médico da CBF.

Edson Vieira foi apresentado oficialmente pelo América na última quinta-feira, e comandou o primeiro treinamento no dia seguinte.

Ele não foi regularizado na CBF por não apresentar o certificado de vacinação contra Covid e, com isso, não dirigiu a equipe diante do Afogados, no sábado. O Alvirrubro acabou derrotado por 1 a 0 na Arena das Dunas, em Natal. O auxiliar Leandro Sena comandou o time em campo, sob orientação de Edson.

Sem vacina

Edson não havia tomado a vacina por alegar "problema familiar com trombose, problema de coração, de infarto, hereditário" e afirmou que fez "87 testes de Covid, e não pegou Covid".

Mesmo ausente na beira do campo, por causa desse impedimento, Edson concedeu entrevista coletiva na Arena e tentou se justificar.

- Acho que é uma decisão de um brasileiro, eu vivo em um país democrático. Em nenhum momento ninguém colocou uma arma na minha cabeça e disseram que é obrigado a se vacinar. Não queria nem entrar nesse mérito, porque não é futebol. Eu quero que você faça pergunta de futebol. Se eu tomei a vacina ou não, se 'Zezinho' tomou ou não, é direito de cada um - falou.

O técnico tomou a vacina no sábado pela manhã, em Natal, e só poderia comandar o time americano no duelo contra o Globo FC, no dia 15 de maio. Antes, no dia 7, o América enfrenta o Retrô, novamente na Arena das Dunas.

Em comunicado enviado pela assessoria, "a diretoria alvirrubra decidiu pela não continuidade do treinador Edson Vieira. Segundo o regulamento da CBF, o mesmo estaria impossibilitado de atuar à beira do gramado nos próximos 14 dias, o que inviabilizou a sua permanência no clube".

Globo Esporte