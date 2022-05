Presidente do Barcelona estuda renovar contrato de Dani Alves por mais seis meses

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, afirmou que estuda a possibilidade de renovar o contrato do lateral-direito Daniel Alves por mais seis meses. O atual vínculo do brasileiro, de 39 anos, é apenas até o final da temporada. O dirigente reiterou o desejo do jogador de estar bem para ter chances de ir à Copa do Mundo, em novembro.

“Nós vamos nos reunir com Dani Alves e decidir o seu futuro. Ele quer jogar a Copa do Mundo. Há a chance de estender pelos próximos seis meses. Vamos avaliar”, disse Laporta, à Catalunya Radio.

Desde seu retorno ao clube, em janeiro deste ano, Daniel disputou 16 partidas pelo Barcelona, das quais 15 foram como titular, com um gol e quatro assistências.

O lateral inicialmente assinou vínculo com o time apenas até junho e sempre deixa claro o seu desejo de permanecer na equipe. O Athletico-PR, que esteve perto de contratá-lo quando ele deixou o São Paulo, acompanha a situação e tem interesse em assinar com Dani Alves no segundo semestre.

Com a vice-liderança assegurada no Campeonato Espanhol, o Barcelona encerra 2021/22 no próximo domingo, dia 22, no Camp Nou, diante do Villarreal.

Globo Esporte