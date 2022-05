Celtics batem o Milwaukee Bucks em Boston e empatam a série em 1 a 1

(Foto: Maddie Meyer/Getty Images)





O Boston Celtics não deu chances ao Milwaukee Bucks no jogo 2 da semifinal da Conferência Leste, disputado na noite desta terça-feira, em Boston. Com a diferença de 25 pontos construída no primeiro tempo, o time administrou na segunda metade e venceu por 109 a 86. Jaylen Brown, que havia feito 12 pontos no primeiro duelo, anotou 30 e foi o cestinha nesta terça.

Jayson Tatum colaborou com 29 pontos e 8 assistências. Grant Williams saiu do banco e adicionou 21 pontos e 5 rebotes. O armador Marcus Smart, eleito defensor do ano, foi vetado horas antes do jogo com dores na coxa. Sua falta não foi sentida por conta da disposição desde o primeiro minuto. Uma segunda derrota em casa deixaria os Celtics em situação preocupante.

Do outro lado, Giannis Antetokounmpo fez apenas 5 pontos na primeira metade do duelo, com 2 acertos em 12 tentativas de quadra. No segundo tempo, o grego acordou e marcou 23 pontos, total de 28. Ele ainda somou 9 rebotes e 7 assistências. Jrue Holiday anotou 19 pontos e 7 assistências, mas o resto do time deixou a desejar. No total, os Bucks acertaram apenas 3 de 18 do perímetro (16,7%).

As duas equipes voltam a se encontrar no sábado, às 16h30, em Milwaukee. Os atuais campeões não contarão novamente com o astro Khris Middleton, fora da série por conta de lesão no joelho. Caso os Bucks passem para a final do Leste, a chance de o ala entrar novamente em quadra existe, ainda que não tenha sido especificado prazo para retorno.

Destaques

Celtics

Jaylen Brown (30 pts, 5 rebs, 6 asts, 6 cestas de três)

Jayson Tatum (29 pts, 8 asts, 3 roubos, 6 cestas de três)

Grant Williams (21 pts, 5 rebs, 5 cestas de três)

Al Horford (11 pts, 11 rebs, 4 roubos)

Robert Williams (10 pts, 5 rebs)





Bucks

Giannis Antetokounmpo (28 pts, 9 rebs, 7 asts)

Jrue Holiday (19 pts, 4 rebs, 7 asts)

Bobby Portis (13 pts, 8 rebs)

Pat Connaughton (13 pts)





Estatísticas decisivas

Assistências

Celtics 28

Bucks 16





Turnovers

Celtics 11

Bucks 16





Pontos gerados a partir de turnovers

Celtics 24

Bucks 17





Pontos no garrafão

Celtics 24

Bucks 54





Pontos de segundas chances

Celtics 9

Bucks 9





Pontos em transição

Celtics 6

Bucks 6





Arremessos de quadra

Celtics 38/80 (47,5%)

Bucks 34/73 (46,6%)





Arremessos de três

Celtics 20/43 (46,5%)

Bucks 3/18 (16,7%)





Lances livres

Celtics 13/15 (86,7%)

Bucks 15/23 (65,2%)





O jogo

Primeiro período - Celtics 32 a 21: Boston atropelou Milwaukee na primeira parcial, numa resposta ao nó do último duelo. A diferença chegou a 15, mas os Bucks conseguiram respirar na sequência. Jaylen Brown, que havia anotado 12 pontos em todo o jogo 1, fez 17 só no primeiro período. Holiday anotou 7. Giannis, apenas 2, com uma cesta em 7 tentativas.

Segundo período - Celtics 33 a 19: Brown continuou pegando fogo na segunda parcial com mais 8 pontos, total de 25. Ele acertou 9 de 10 tentativas de quadra até então, sendo 5 de 5 do perímetro. Os Celtics fizeram 13 de 20 tentativas da linha de três. Os Bucks, 2 de 8. Giannis acertou 2 de 12 de quadra no primeiro tempo, para 5 pontos. Placar de 65 a 40 no intervalo.

Terceiro período - Bucks 26 a 18: Milwaukee estancou a sangria, limitou Boston a 18 pontos e reagiu na terceira parcial. Só Giannis anotou 18 no período, total de 23. Brown não fez nenhum. A diferença, no entanto, nunca baixou de 16 pontos. Os Bucks precisariam de um milagre no último quarto. Placar de 83 a 66.

Quarto período - Celtics 26 a 20: A diferença chegou a 12 pontos, mas Milwaukee não teve forças para continuar a reação. Na reta final, Boston aumentou a diferença em 11 pontos e fechou uma vitória tranquila, de ponta a ponta. A série agora se muda para Milwaukee, para dois jogos, a começar por sábado.

Agenda

Jogo 1 (1º/05) - Celtics 101 x 89 Bucks

Jogo 2 (03/05) - Celtics 109 x 86 Bucks

Jogo 3 (07/05) - Bucks x Celtics, às 16h30

Jogo 4 (09/05) - Bucks x Celtics, às 20h30 (sportv2)

Jogo 5 (11/05) - Celtics x Bucks, horário a definir (se necessário)

Jogo 6 (13/05) - Bucks x Celtics, horário a definir (se necessário)

Jogo 7 (15/05) - Celtics x Bucks, horário a definir (se necessário)



Globo Esporte