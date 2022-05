Com dois de Sam Kerr, Chelsea vence o City na prorrogação e conquista a Copa da Inglaterra Feminina

Já campeão inglês feminino na atual temporada, o Chelsea conquistou neste domingo a Copa da Inglaterra ao vencer o Manchester City por 3 a 2 na prorrogação, em Wembley. Foi o quarto título do Chelsea na competição, o segundo consecutivo. O público de 49.094 torcedores estabeleceu novo recorde para a FA Cup feminina.

Confirmando a ótima temporada, a australiana Samantha Kerr foi o destaque do título, com dois gols na decisão, incluindo o que decidiu a partida, no tempo extra. No tempo normal, houve empate em 2 a 2, com gols de Kerr e Erin Cuthbert para o Chelsea, Lauren Hemp e Hayley Raso para o City.

O Chelsea abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, Com Sam Kerr raspando de cabeça, em cima da linha, após o cruzamento alto de Millie Bright encobrir a goleira Ellie Roebuck.

Hemp, em bonita jogada individual pela esquerda, driblou a marcação e empatou com um chute cruzado, aos 42. A resposta do Chelsea ao golaço do City foi à altura: Cuthbert acertou um chutaço da entrada da área, sem chance para Roebuck.

A pressão do City em busca do empate deu resultado aos 44, quando a norueguesa Raso recebeu lançamento de Alex Greenwook, venceu a marcação ao dominar no peito e marcou na saída da goleira Ann-Katrin Berger.

Aos oito da prorrogação, em disputa de australianas no meio do campo, Allana Kennedy falhou no bote, Sam Kerr disparou pela direita, entrou na área e deu sorte no chute: a bola desviou em Greenwood enganou Roebuck: 3 a 2.

Globo Esporte