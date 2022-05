Ucrânia faz segundo amistoso desde início da guerra e vence Empoli na Itália

Em preparação para a repescagem da Copa do Mundo, a seleção da Ucrânia venceu o Empoli, na Itália, por 3 a 1 nesta terça-feira. Foi o segundo amistoso da equipe desde o início da invasão russa ao país, que dura quase três meses. Na última quarta, o time ucraniano bateu o Borussia Mönchengladbach por 2 a 1.

Os jogadores ucranianos entraram em campo enrolados em bandeiras da União Europeia, em campanha pela entrada do país no bloco. Nas redes sociais, a Federação Ucraniana divulgou um vídeo no qual os atletas reforçam o pedido de adesão da Ucrânia.

A seleção é formada por jogadores que atuam na liga ucraniana ou em clubes onde a temporada acabou. O atacante do Benfica, Yaremchuk, o lateral Karavaev, do Dínamo de Kiev, e o meio-campista Pikhalyonok, do Dnipro, fizeram os gols ucranianos. O atacante Andrea La Mantia marcou o gol do Empoli, que ocupa a 14ª colocação no Campeonato Italiano.

A Ucrânia faz mais um amistoso nesta quarta-feira, contra o Rijeka, na Croácia. No dia 1º de junho, a equipe visita a Escócia, em confronto único pela semifinal da repescagem da Copa do Mundo. Quem vencer encara o País de Gales na briga por uma vaga no Grupo B do Mundial do Catar.

Globo Esporte