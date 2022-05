Um mês após estreia, Mano estabiliza o Inter com série invicta e mira mais vitórias

(Foto: Ricardo Duarte/Internacional)





A segunda-feira será véspera de jogo que define a vida do Inter na Copa Sul-Americana. O dia de trabalho da preparação para o duelo com o 9 de Octubre, no Beira-Rio, também marca o "mêsversário" da estreia do técnico Mano Menezes no Inter. Apesar dos empates em profusão, o comandante estabilizou o time com uma sequência invicta e uma formação encontrada. E rapidamente conseguiu criar um vínculo no clube.

O primeiro mês de Mano no Inter é sem conhecer o sabor de uma derrota. São oito jogos no período, com cinco empates e três vitórias, uma delas na estreia contra o Fluminense. O Inter chegou a ter quatro empates consecutivos antes da vitória sobre o Independiente Medellín, na semana passada, pela Sul-Americana.

O próximo passo citado pelo treinador é colocar mais vitórias nesta conta. Nesta terça-feira, no jogo com o 9 de Octubre, a sequência na Sul-Americana está em jogo. O Inter é o líder do Grupo E, com nove pontos, e supera o Guaireña, que tem o mesmo número, no saldo do gols. Os resultados da última rodada definem quem segue na competição.

A invencibilidade é um detalhe. É bom, claro que é bom não perder, mas temos que acrescentar mais vitórias.

— Mano Menezes

A chegada do técnico ao Inter, no fim de abril, estabilizou o ambiente colorado, que vivia com vaias e cobranças constantes na época de Alexander Medina, que foi o comandante na eliminação na semifinal do Gauchão e também na primeira fase da Copa do Brasil.

Sem derrotas, o Inter encarreirou empates, é verdade, mas dissipou uma desconfiança externa com a campanha a ser feita no Brasileirão. Com Mano, são oito jogos sem perder - a sequência tem 10 partidas no total, somadas a vitória sobre o Fortaleza, com Cauan de Almeida, e o empate com o Guaireña, ainda com Medina.

O técnico começou, inclusive, um novo processo ao fazer mais mudanças na escalação. A sequência de jogos e o desgaste fizeram o treinador, por exemplo, preservar De Pena contra o Cuiabá. O autor do gol de empate entrou no segundo tempo para jogar cerca de 35 minutos.

O uruguaio, aliás, foi puxado para o centro do campo pelo treinador. Mano encontrou a função para deixar Edenílson mais livre para chegar na área. O técnico também rapidamente estipulou um grupo de jogadores titulares e repetiu a formação na medida do possível.

- Estou conhecendo os jogadores. (...) Temos jogadores para acrescentar em determinados momentos do jogo, que entraram bem, estamos com espírito de buscar a vitória, estamos lutando até o final em quase todos os jogos - completou.

O Inter treina na tarde desta segunda-feira e pode ter as voltas de Renê e Taison contra o 9 de Octubre. A partida define a classificação na Sul-Americana. No Brasileirão, o próximo compromisso é na segunda, contra o Atlético-GO, no Beira-Rio.

Globo Esporte