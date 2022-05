Naomi Osaka perde para americana na estreia em Roland Garros

(Foto: Robert Prange/Getty Images)





A japonesa Naomi Osaka foi eliminada na primeira rodada de Roland Garros ao perder para a americana Amanda Anisimova por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/4, em exatamente 1h30 de partida.

Osaka jogou a partida com uma proteção no tendão de Aquiles da perna esquerda, o problema que fez com que a japonesa desistisse de disputar o WTA 1000 de Roma, há duas semanas. Anisimova enfrenta Donna Vekic na segunda rodada do torneio em Paris.

- Tomei um anestésico antes da partida. Ainda senti um pouco de dor, mas me preparei para sentir isso. Foi incômodo, porque a última vez que eu joguei aqui meus saques foram muito importantes e chegando ao torneio eu não saquei tanto - afirmou a tenista japonesa.

"Na minha cabeça, eu iria jogar muito bem aqui, em Roma e Madri. Então estou um pouco desapontada", completou.

A americana vem se tornando uma pedra no sapato de Naomi. Foi Amanda quem eliminou a japonesa no primeiro grand slam da temporada, o Australian Open, em janeiro. As duas se enfrentaram na terceira rodada com vitória por 2 sets a 1 de Anisimova, parciais de 4/6, 6/3 e 7/6.

Atualmente na 38ª posição do ranking mundial, Naomi Osaka segue em busca de retomar o melhor desempenho da carreira. Na última temporada, ela desistiu de Roland Garros após se recusar a dar entrevistas para chamar atenção para o tema da saúde mental dos atletas.

Sequência continua

A polonesa Iga Swiatek segue sem saber o que é derrota. Na estreia em Roland Garros, a líder do ranking mundial da WTA emplacou a 29ª vitória consecutiva ao bater a ucraniana Lesia Tsurenko por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/0.

Depois de ser eliminada na semifinal do Australian Open, a jovem polonesa emendou uma sequência incrível na temporada, com direito a quatro títulos de WTA 1000, todos os quatro que participou.

Em Paris, tenta o segundo título de grand slam da carreira. Aos 21 anos, Iga conquistou o torneio de saibro francês em 2020, mas não conseguiu repetir o bom desempenho nas outras competições de mesma magnitude.

Globo Esporte