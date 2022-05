Após 3 derrotas nos últimos 4 jogos, Botafogo-SP demite técnico Leandro Zago

O Botafogo-SP anunciou no início da tarde desta segunda-feira a demissão do técnico Leandro Zago. No comando desde o início da temporada, o treinador deixa o clube com 46,9% de aproveitamento e na décima colocação da Série C do Campeonato Brasileiro, com dez pontos em sete rodadas, após a derrota para o Ferroviário-CE, por 1 a 0, no último sábado.

Além de Zago, também deixaram o Pantera o auxiliar-técnico Miguel Pila e o preparador físico Márcio Henriques. Agora, o clube busca um substituto, mas ainda não anunciou se um interino deve assumir para o próximo compromisso.

A próxima partida do Tricolor acontece no próximo domingo, às 17h, no Santa Cruz, diante do Mirassol, líder isolado da competição nacional.

Relembre trajetória

Anunciado em novembro do ano passado para assumir o time a partir da pré-temporada de 2022, Leandro Zago chegou ao Botafogo como uma jovem esperança. Com 40 anos, o treinador havia deixado o Joinville após uma boa campanha na Série D de 2021, mas que não rendeu acesso ao clube catarinense.

Após estrear com um empate sem gols contra o Santo André, pelo Campeonato Paulista, Zago conheceu sua primeira vitória diante do Santos, na Vila Belmiro. O triunfo quebrou um tabu botafoguense de 34 anos sem derrotar um dos quatro maiores clubes paulistas como visitante.

Em meio a oscilações, que causaram a eliminação precoce na Copa do Brasil para o Azuriz-PR, o comandante conquistou outros feitos importantes, como vitórias fora de casa sobre Guarani e Ponte Preta com um intervalo de uma semana.

Além disso, livrou o Bota do rebaixamento com antecedência pela primeira vez nas últimas três temporadas, liderou a melhor campanha da equipe no estadual na fase de grupos desde a mudança de regulamento, em 2018, e flertou com a classificação ao mata-mata.

Sem a vaga às quartas de final, o clube disputou o Troféu do Interior e alcançou a final, mas foi batido pelo Ituano em casa, por 3 a 0, e amargou o vice-campeonato. Para a Série C, o treinador ganhou alguns reforços e iniciou com o pé direito: uma sequência de duas vitórias e um empate, que rendeu a liderança.

Porém, o Botafogo acabou batido em casa para o Floresta-CE e emendou uma má fase, com direito a goleada para o Paysandu por 4 a 1, uma vitória em casa sobre o ABC e um último revés, nesse final de semana, para o Ferroviário.

Leandro Zago deixa o Botafogo após pouco mais de cinco meses, com 22 jogos disputados, nove vitórias, quatro empates e nove derrotas, o que representa 31 pontos conquistados de 66 disputados.

Globo Esporte