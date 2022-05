WSL: Italo fica em 5ºem Margaret River, e Jack Robinson é o campeão

(Foto: Matt Dunbar/WSL)





Não deu para Italo Ferreira trazer o título para o Brasil da etapa de Margaret River da Liga Mundial de Surfe (WSL). O potiguar acabou sendo superado nas quartas de final da quinta etapa da temporada, que teve como campeão Jack Robinson. Na madrugada desta quarta-feira, o australiano surpreendeu o grande favorito John John Florence e impediu que o havaiano ultrapassasse Filipe Toledo na liderança do ranking. No feminino, a australiana Isabella Nichols foi a campeã ao derrotar a havaiana Gabriela Bryan na final.

Eliminado nas oitavas por apenas 3 centésimos em uma bateria polêmica, Filipe Toledo terminou na 9ª posição, assim como Caio Ibelli, Jadson André, os irmãos Samuel e Miguel Pupo e a única representante brasileira entre as mulheres, Tatiana Weston-Webb.

Com os resultados da etapa, Italo entrou no top-5 do ranking, que segue com Filipinho na ponta, mas seguido de perto por John John e Jack Robinson. Terceiro colocado em Margaret, o também australiano Ethan Ewing agora é o 4º colocado na tabela. No feminino, Tati caiu para a 10ª posição, enquanto Brisa Hennessy reassumiu a liderança.





Confira os 5 primeiros do ranking masculino:

1º Filipe Toledo (BRA) - 24.440 pontos

2º John John Florence (HAV) - 23.375 pontos

3º Jack Robinson (AUS) - 22.160 pontos

4º Ethan Ewing (AUS) - 19.585 pontos

5º Italo Ferreira (BRA) - 18.895 pontos





O Brasil perdeu dois representantes para o restante da temporada após o corte que vai manter apenas os 22 primeiros do ranking masculino. João Chumbinho e Deivid Silva terão agora que buscar a reclassificação no Challenger Series, o circuito de acesso. A próxima etapa da elite mundial começa no próximo dia 28 nas perfeitas esquerdas de G-Land, na Indonésia, e vai marcar o retorno de Gabriel Medina ao Tour.

Quinta etapa do Tour, o Margaret River Pro definiu os 22 homens e as 10 mulheres que seguirão na disputa pelo título dessa temporada. Ao fim da décima prova, no Taiti, os 5 melhores surfistas do ranking masculino e feminino se classificarão para disputar a WSL Finals, competição que decidirá em um mata-mata, em Trestles, nos EUA, os campeões mundiais de 2022.

Italo cai para "azarão" sul-africano

Depois de superar Miguel Pupo nas oitavas e ver todos os seus outros compatriotas caírem na sequência, Italo entrou nas quartas como a única esperança de título do Brasil na competição. Só que no caminho do campeão olímpico estava McGillivray. O sul-africano tinha acabado de assegurar a sua permanência na elite ao superar Samuel Pupo e pular da 32ª posição no ranking para o seleto grupo dos 22 surfistas que vão seguir na segunda metade do Tour.

Matthew entrou "leve" nas quartas, com onda perfeitas em torno de 3m de altura no Main Break. Depois de Italo sair na frente com um 6,50 e um 7,17, McGillivray buscou a virada rápido, tirando um 7,10, seguido de um 8,77, que deixou Italo precisando de 8,71 para virada. O brasileiro buscou até o fim, mas só conseguiu um 7,50 na última onda e acabou perdendo por 18,87 a 14,67.

Mais cedo, Filipe Toledo entrou em ação para manter vivo o sonho do bicampeonato em Margaret. Mas o líder do ranking acabou sendo superado pelo americano Nat Young por 15,66 a 15,63. O brasileiro precisava de uma nota 7,66 para conseguir a virada em sua última onda, mas os juízes deram 7,63.

Já Caio Ibelli foi eliminado pelo australiano Ethan Ewing por 16,43 a 14,03, enquanto Samuel Pupo perdeu para o sul-africano Matthew McGillivray (14,50 a 10,74) e Jadson André caiu para o também sul-africano Jordy Smith (13,24 a 12,26).





Final

John John Florence (HAV) 15,60 x 16,24 Jack Robinson (AUS)



Confira as semifinais:

1: John John Florence (HAV) 18,90 x 11,94 Matthew McGillivray (AFS)

2: Ethan Ewing (AUS) 14,53 x 16,27 Jack Robinson (AUS)





Confira os resultados das quartas:

1: John John Florence (HAV) 17,50 x 17,16 Griffin Colapinto (EUA)

2: Matthew McGillivray (AFS) 15,87 x 14,67 Italo Ferreira (BRA)

3: Nat Young (EUA) 12,40 x 15,70 Ethan Ewing (AUS)

4: Jordy Smith (AFS) 11,00 x 14,40 Jack Robinson (AUS)



Globo Esporte