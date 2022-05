São Paulo aceita proposta do Arsenal por Marquinhos

O São Paulo aceitou a proposta feita pelo Arsenal pelo atacante Marquinhos. A venda deve ser formalizada nos próximos dias, depois de concluídas as formalidades – realização de exames e assinatura de contrato. O Tricolor também está próximo de vender o goleiro Tiago Volpi ao futebol mexicano.

O clube inglês pagará 3,5 milhões de euros (R$ 18,4 milhões) pelo jogador de 19 anos. O valor entrará nos cofres tricolores até o fim do ano. A comissão técnica, inclusive, recebeu a recomendação de não relacionar Marquinhos para o jogo de domingo contra o Cuiabá, pelo Brasileirão.

Marquinhos tem contrato com o São Paulo até 2024. Mas esse acordo fere o regulamento da Fifa, apesar de estar dentro do que diz a legislação brasileira. Esse é um fator que acelera a venda e convence a diretoria tricolor a fazer negócio.

O jogador assinou em 2019, aos 16 anos, seu primeiro contrato profissional. O vínculo, de cinco anos, é permitido pela Lei Pelé, mas a Fifa restringe esse primeiro acordo a apenas três anos.

Por causa de situações como essa, o São Paulo entrou em litígio com outros jogadores, como o zagueiro Lucas Frasson – a Fifa tem se posicionado favoravelmente em relação aos atletas nesses casos. Frasson deixou o clube com uma autorização especial da entidade.

Se decidisse acionar a Fifa, Marquinhos poderia ter seu vínculo encerrado com o São Paulo em julho – quando completam-se três anos da assinatura inicial.

O São Paulo, internamente, alega que tentou, há cerca de oito meses, fazer um novo acordo com Marquinhos, mas que não teve resposta. Depois, soube que o jogador estava em negociação para assinar pré-contrato com outro clube.

Um clube europeu, há seis meses, mostrou interesse e assediou o atleta, sem consultar o São Paulo. Uma mudança na representação de Marquinhos, contudo, alinhou mais o discurso com o Tricolor e resultou na compensação financeira da iminente saída.

Por isso, a proposta do Arsenal agradou. O clube inglês busca construir com o São Paulo uma relação parecida com aquela entre o Ajax e o clube brasileiro – que levou aos holandeses os atacantes David Neres e Antony.

O técnico Rogério Ceni comentou sobre a possibilidade de perder Marquinhos após a vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, nesta quinta.

– Marquinhos ouvi dentro do CT alguma coisa que teria erro contratual, que teria uma chance de pegar um dinheiro neste momento, mas também não sou conhecedor da história – afirmou Ceni.

O jogador teve sua primeira oportunidade no time profissional em 2021. Desde então, fez 41 jogos e quatro gols.

