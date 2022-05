Presidente do Coritiba fala sobre flexibilização dos dois grupos e vê avanço pela Libra

Nesta segunda-feira, representantes da maioria dos clubes das Séries A e B do Brasileiro estiveram reunidos em um hotel no Rio de Janeiro para discutir a proposta feita para a criação da Libra, a Liga Brasileira. O presidente do Coritiba Juarez Moraes e Silva contou ao ge que a reunião trouxe avanços no debate já que os dois grupos envolvidos aceitaram negociar.

A Libra ficou de rever os números. Ficou decidido que eles vão flexibilizar. Eles sinalizaram com a flexibilização e nós também. A gente ainda está longe de chegar lá, mas pelo menos tivemos avanços.

— Juarez Moraes e Silva, presidente do Coritiba, ao ge

O grupo em que o Coxa está presente conta com a maioria das equipes. Este lado busca uma divisão mais igualitária dos recursos que uma futura liga do futebol brasileiro venha a obter.

A proposta dos clubes formadores da Libra - os cinco paulistas da Série A Bragantino, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo e mais o Flamengo - era de um reparte de 40% do valor de forma igualitária, 30% referente ao resultado esportivo e 30% de acordo com o engajamento dos clubes (audiência, presença nos estádios e relevância nas redes sociais).

O lado com a maioria das equipes, ao qual o Coritiba pertence, tinha o objetivo de buscar uma divisão de 50% igual a todos, 25% de acordo com a posição na tabela e 25% pela exposição dos clubes.

A reunião desta segunda-feira ainda não definiu os percentuais que serão adotados na futura liga do futebol brasileiro. Outro ponto que ainda causa debate é a parte que fala em engajamento.

- Neste ponto é que estão as diferenças. As regras propostas pela Libra não definem os critérios claramente. São subjetivos. Isso que ainda precisamos esclarecer - afirmou o dirigente.

O grupo majoritário dos clubes definiu que as tratativas não serão mais feitas com o grupo todo. Uma comitiva formada por Internacional e Atlético-MG (times que ainda não haviam definido um lado na discussão), Fortaleza, Fluminense, América-MG e o ex-presidente do Avaí Francisco Battistotti, representante da Associação Nacional de Clubes, vai assumir as conversas com a Libra.

As empresas Alvarez & Marsal e Live Mode também farão parte da comitiva. Elas foram nomeadas como consultoras por conta de suas experiências de mercado, para fornecer dados e trazer valores e projeções para serem implementados.

- O ponto positivo hoje foi uma certa abertura para negociar, priorizando o entendimento, com as duas partes às vezes abrindo mão para chegarmos a um denominador comum - frisou Juarez Moraes e Silva.





