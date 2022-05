Tatum e Brown lideram os Celtics e ficam perto de 1ª final da NBA

(Foto: Adam Glanzman/Getty Images)





Uma vitória separa Jayson Tatum e Jaylen Brown da primeira final da NBA da carreira. Na quarta-feira, a dupla de astros do Boston Celtics reagiu de um fraco primeiro tempo para um segundo tempo arrasador e comandou o triunfo sobre o Miami Heat fora de casa. Agora os dois estão perto do título da Conferência Leste e da vaga na decisão da liga americana de basquete.

- Não podemos pensar que acabou. Precisamos voltar para casa como se estivéssemos perdendo por 3 a 2, com aquela sensação de urgência de que é um jogo que temos de ganhar, não relaxando porque estamos em cima. É possível para o Miami reagir. Obviamente, fizemos isso na última série (contra o Milwaukee Bucks), então, sabendo disso, não estamos satisfeitos. O trabalho ainda não terminou - disse Tatum.

No primeiro tempo, Brown anotou apenas seis pontos, enquanto Tatum só fez quatro pontos. A dupla cresceu na segunda metade do jogo e foi decisiva, participando com cesta ou assistência em 45 dos 56 pontos dos Celtics. Foram 19 pontos de Brown e 18 de Tatum.

- Nós apenas temos que ir lá e jogar basquete. Sentimos que não há muitas pessoas que podem jogar basquete com nós dois. Quando ele embala, quando eu embalo, sabemos que vamos nos colocar em uma boa posição para vencer - disse Brown.

Os Celtics podem voltar à decisão da NBA pela primeira vez desde 2008. Tatum liderou o time a quatro finais de conferência, e Brown esteve ao seu lado em três dessas ocasiões - a última delas em 2020, justamente diante do Miami. Agora a dupla de astros espera dar mais um passo e chegar à final da NBA. O jogo 6 contra o Heat é nesta sexta-feira, às 21h30, em Boston.

Agenda

Jogo 1 (17/05) - Heat 118 x 107 Celtics

Jogo 2 (19/05) - Heat 102 x 127 Celtics

Jogo 3 (21/05) - Celtics 103 x 109 Heat

Jogo 4 (23/05) - Celtics 102 x 82 Heat

Jogo 5 (25/05) - Heat 80 x 93 Celtics

Jogo 6 (27/05) - Celtics x Heat, às 21h30

Jogo 7 (29/05) - Heat x Celtics, às 21h30 (se necessário)





Globo Esporte