Djokovic é campeão em Roma e conquista 38º título de Masters 1000

Número 1 do mundo do tênis, Novak Djokovic venceu o grego Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0, - 6/0 e 7/6(5) - neste domingo, e se tornou hexacampeão do Masters 1000 de Roma. O sérvio já havia sido campeão no saibro italiano em 2008, 2011, 2014, 2015 e 2020. Este é o 38º título de Masters 1000 de Djokovic, o maior vencedor desse tipo de torneio, dois a mais que o espanhol Rafael Nadal, com 36.

No sábado, o número 1 do mundo comemorou mais um feito histórico ao completar a 1000ª vitória da carreira na semifinal contra o norueguês Casper Ruud. Apenas outros quatro tenistas tem o mesmo feito no "clube dos 1000" : o americano Jimmy Connors com 1274 vitórias, seguido do suíço Roger Federer com 1251, na terceira posição vem o tcheco Ivan Lendl com 1068 e o espanhol Rafael Nadal vem na sequência com 1052.

Djokovic começou invicto no game quebrando o saque do grego e confirmando na sequência a vantagem de serviço. Tsitsipas precisou forçar no saque para dificultar, mas o sérvio estava imbatível na direita e quebrou mais uma vez para abrir 3/0. O que se viu nos games seguintes foi domínio absoluto de Nole, que atropelou no saibro o número 5 do mundo e fechou o primeiro set com um "pneu": 6/0.

O grego reagiu no segundo set, mudando a estratégia na devolução das bolas, acertou mais nos primeiros saques e abriu vantagem ao quebrar serviço de Djokovic. Mais agressivo nos pontos, a postura foi completamente diferente do apagão do primeiro set ao aproveitar os momentos certos para desestabilizar o número 1 e ficar à frente na parcial em 4/1.

Apesar de pressionado, Nole se reencontrou no jogo, confirmou os dois serviços seguintes e ainda devolveu a quebra quando Tsitsipas servia para fechar o segundo set. O sérvio empatou a partida e os dois tenistas confirmaram seus serviços para levar a decisão ao tie-break. Com saques perfeitos, Djokovic conseguiu a virada e fechou o jogo em 7/6 (5).

WTA 1000 de Roma

Na decisão do WTA 1000 de Roma, a polonesa Iga Swiatek, de 20 anos e atual número 1 do mundo, ficou com o título ao derrotar a tunisiana #7 do ranking Ons Jabeur, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em menos de 1h30 de partida.

Swiatek é apenas a segunda tenista na história a conquistar quatro ou mais títulos de WTA 1000 em uma mesma temporada. A primeira foi a americana Serena Williams em 2013.

Globo Esporte