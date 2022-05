Djokovic vence Auger-Aliassime e avança à semifinal em Roma

(Foto: Alex Pantling/Getty Images)





Na quadra central de Roma, Novak Djokovic venceu Felix Auger-Aliassime por 2 a 0 (7/5 e 7/6) e se garantiu nas semifinais do Masters 1000 contra o norueguês Casper Ruud. Esta foi a 999ª vitória na carreira do número 1 do mundo. Na outra chave, o grego Stefanos Tsitsipas e o alemão Alexander Zverev voltam a se encontrar pelo terceiro torneio seguido.

Djokovic levou um susto no quinto game, quando o canadense teve um break point, mas o número 1 do mundo conseguiu virar, confirmar o serviço e abrir 3 a 2. O sérvio conseguiu a quebra no oitavo game e abriu 5 a 3. Mas, na sequência, Auger-Aliassime deu o troco e voltou a ficar vivo no set. Os tenistas confirmaram seus saques seguintes, mas Djokovic quebrou o último game e fechou em 7 a 5.

O segundo set começou novamente equilibrado, mas, no sexto game, após sete minutos, Djokovic conseguiu quebrar o serviço de Aliassime para abrir 4 a 2. Na sequência, o sérvio encontrou muita dificuldade para confirmar seu saque, mas teve êxito depois do game ficar em iguais algumas vezes. O canadense se recuperou após ter dois match points contra, ainda quebrou o serviço do número 1 do mundo em seguida e fez sua parte para deixar tudo empatado em 5 a 5. Djokovic voltou ao jogo sem perder ponto sacando, mas Felix também confirmou seu serviço. No tie break, Djokovic fechou rapidamente em 7 a 1.

WTA 125 de Trophee Lagardere, França

Bia Haddad começou mais um dia movimentado no Troféu Lagardère, na França, fazendo o duelo de quartas de final na chave simples contra Elsa Jacquemot, atleta local. Assim como na última quinta-feira, a partida foi dura, a adversária começou melhor, mas a brasileira buscou a virada e avançou: 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/1 e 6/4 para Bia, que enfrenta a romena Ana Bogdan na semifinal de simples neste sábado.

Com a vitória, Bia fica perto do top 50 do mundo às vésperas de Roland Garros. Basta ganhar a semifinal ou torcer para Mayar Sherif não ser campeã do WTA 125 de Karlsruhe que a brasileira chega entre as 50 do mundo.

Junto de Kristina Mladenovic, nas duplas, a brasileira se garantiu na final com uma vitória por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/5, em 1h24, sobre Anastasia Gasanova e Kamilla Rakhimova. Na decisão, enfrentam a dupla Kalashnikova/Kato, que bateu Kalinskaya/Potapova por 2 a 1.

Globo Esporte