Brasil perde para Paraguai por 3 a 2 e fica com o vice da Copa América de futebol de areia

Brasil e Paraguai chegaram à final da Copa América de futebol de areia de forma invicta, com cinco vitórias para cada lado. Em Assunção, os donos da casa venceram uma partida bastante equilibrada por 3 a 2 e faturaram o título da terceira edição da competição.

A seleção brasileira começou a partida pressionando os anfitriões. Logo nos primeiros minutos a marcação forte dos dois lados rendeu faltas, mas em uma bela jogada ensaiada, Carballo abriu o placar a oito minutos do fim do primeiro período. A seis do fim, Brendo cometeu falta em Medina e levou cartão amarelo. Com vantagem no placar, os paraguaios administraram o tempo e não deixaram que o Brasil chutasse a gol. A um minuto do fim do primeiro tempo, Medina aumentou a vantagem dos anfitriões.

O Brasil tentou reagir logo no começo do segundo tempo, mas sem sucesso diante do gol de Rolon. Faltando 8m29, Igor acertou uma bela bicicleta e marcou o primeiro gol do Brasil na partida. O time do técnico Marco Otávio manteve a postura ofensiva e a 2m57 do fim do período Lucas bateu de longe e empatou a partida. Mas a dez segundos do fim, Carballo tomou uma falta e no tiro direto marcou 3 a 2 para o Paraguai.

Os paraguaios iniciaram o terceiro tempo muito mais ofensivos. Teleco fez boa defesa logo no início do último período, e os brasileiros tiveram boas oportunidades de gol, mas perderam chances em bolas paradas e não conseguiram reagir diante de um adversário mais estável. A 15 segundos do fim, Bernardo levou o segundo cartão amarelo e levou cartão vermelho. Com um a menos, o Brasil ficou com o vice-campeonato da Copa América.

Escalações:

Brasil: Teleco, Fabrício, Brendo, Dmais e Igor Matheus. Reservas: Teleco, Lucas, Matheus, Raphael Silva, Bernardo Botelho, Balinha e Dener. Técnico: Marco Octavio.

Paraguai: Rolon, G.Benitez, Medina, Carballo, C.Benitez. Reservas: Gonzalez, Cantero, Ojeda, J.Benitez, J.Rolon, N.Medina e Martinez. Técnico: Joaquin Molas

Na briga pelo terceiro lugar, o Chile bateu a Venezuela por 3 a 2.

A campanha do Brasil

Primeira fase

21/05 (sábado) - Brasil 5 x 3 Peru

22/05 (domingo) - Venezuela 2 x 5 Brasil

25/05 (quarta) - Brasil 9 x 1 Bolívia

26/05 (quinta) - Brasil 6x4 Uruguai





Semifinal

28/05 (sábado): Brasil 4 x 1 Chile





Final

29/05 (domingo): Paraguai 3 X 2 Brasil



