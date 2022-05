De saída do United, Pogba rejeita proposta do rival Manchester City

O sonho do Manchester City em contar com Pogba durou pouco. Segundo o site "The Athletic", o volante, que está de saída do Manchester United, rejeitou a proposta do rival e indicou que está perto de fechar com outro clube.

Pogba tem contrato com o Manchester United até junho e não vai permanecer em Old Trafford. Ele rejeitou a última proposta de renovação do clube inglês e pode assinar pré-contrato com outro time sem a necessidade de pagar algo aos Diabos Vermelhos.

A situação contratual de Pogba despertou o interesse do City, que busca um reforço para o meio-campo devido à saída de Fernandinho. O volante francês mostrou-se interessado em trabalhar com Guardiola, considerou seriamente a possibilidade, mas decidiu não fechar.

De acordo com "The Athletic", os empresários de Pogba já informaram ao City que o volante irá fechar com outro clube. Entre os interessados figuram PSG, Real Madrid e Juventus.

Globo Esporte