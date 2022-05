Empresário americano assina contrato para ser o novo dono do Chelsea

(Foto: James Gill/Getty Images)





O Chelsea está muito perto de ter um novo dono. De acordo com a imprensa inglesa, o consórcio liderado pelo empresário norte-americano Todd Boehly assinou um contrato para comprar o clube e aguarda apenas a aprovação da Premier League e do governo britânico para oficializar o acordo.

Boehly é coproprietário de duas franquias de esportes nos Estados Unidos: o Los Angeles Lakers, da NBA, e o Los Angeles Dodgers, da MLB (liga de beisebol). Além dele, fazem parte do consórcio nomes como o roteirista Jonathan Goldstein e o suíço Hansjörg Wyss. A maior parte das ações, porém, será da empresa financeira norte-americana Clearlake Capital.

O consórcio de Boehly vai pagar cerca de 3,5 bilhões de libras para comprar o Chelsea junto ao empresário russo Roman Abramovich, que decidiu negociar o clube após sofrer sanções do governo do Reino Unido, devido a seu envolvimento com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Os próximos passos

O consórcio de Boehly já havia sido escolhido como vencedor na disputa na última sexta-feira. O negócio chegou a ficar em dúvida depois de rumores de que Abramovich teria a intenção de cobrar um empréstimo de 1,6 bilhão de euros, mas o russo negou em seguida.

Assim que a compra for oficializada, o Chelsea se verá livre de uma série de punições que recebeu em fevereiro, quando eclodiu a invasão da Rússia à Ucrânia. Considerado um dos ativos de Abramovich, o clube ficou proibido de comprar e vender jogadores, além de renovar contratos.

A aprovação da transação dependerá de um processo da Premier League. A liga inglesa fará testes com todos os membros do consórcio. Só então o Chelsea poderá solicitar uma nova licença do governo para concluir a negociação.

