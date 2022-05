Athletico tem atuação avassaladora contra o Caracas e conquista sua maior goleada na Libertadores

(Foto: Staff Images / CONMEBOL)





O Athletico jogou bem, passou por cima e goleou o Caracas por 5 a 1 na quinta-feira, na Arena da Baixada, pela sexta rodada da Libertadores. O resultado classificou o Furacão para as oitavas de final, que tem o sorteio nesta sexta-feira, a partir das 13h.

A goleada contra o time venezuelano passou a ser a maior vitória do Athletico na competição. O triunfo superou o 4 a 0 sobre o The Strongest, em 2019.

Em sua oitava participação, o Furacão tem 32 vitórias, 11 empates e 27 derrotas, com 99 gols marcados e 94 sofridos. A equipe brasileira avançou para a fase mata-mata pela sexta vez.

O que queríamos era a classificação. Tínhamos que vencer os dois jogos, jogar bem, fazer os gols. A gente não estava medindo os gols aqui e lá. Temos que pensar que conseguimos algo. E seja quem for o adversário, temos que fazer a mesma coisa.

— Felipão, em entrevista coletiva

Felipão substituiu Fábio Carille na quinta rodada, com a equipe brasileira na lanterna do grupo B. O Athletico venceu o Libertad e o Caracas, ambos em casa, para avançar de fase.

A liderança se alternou na última rodada e ficou perto do Furacão até a reta final. Um gol no fim na vitória por 4 a 1 diante do The Strongest manteve o Libertad na primeira colocação.

O time rubro-negro pode ter gigantes da América do Sul pela frente, como Estudiantes, Boca Juniors, River Plate, Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG. Os tradicionais Libertad e Colón também terminaram em primeiro lugar.

Os jogos das oitavas serão nas semanas de 29 de junho e 6 de julho.

Em campo, o Athletico não deixou o Caracas respirar desde o apito inicial. A marcação no campo do adversário surgiu efeito e o primeiro gol saiu de desarme na saída de bola.

Abner antecipou passe no meio-campo e acionou Pablo, que puxou para o meio e, da intermediária, bateu no canto do goleiro. Três minutos depois, em jogada de Cuello, Terans bateu, a bola desviou em Pablo e balançou as redes.

O lado esquerdo, aliás, foi novamente o grande triunfo ofensivo com Abner, Christian e Cuello. Com a participação de dois deles, saiu mais um. Terans chutou na marcação, Abner pegou o rebote e cruzou para Christian dar um carrinho e ampliar.

Na volta do intervalo, o Furacão entrou um pouco disperso e levou um gol. Torres bateu falta na área, e Rivero marcou de cabeça. Pouco depois, Bento evitou mais um em boa defesa.

A partir daí, a equipe rubro-negra retomou o ritmo, e Pedro Rocha exigiu uma grande intervenção do goleiro em chute rasteiro. Christian, em grande noite, recebeu pela esquerda, trouxe para o meio, deixou dois para trás e mandou no canto direito.

A goleada foi fechada em ótima tabela de Pablo e Pedro Rocha, que recebeu grande passe do atacante e tocou na saída do arqueiro. O Athletico ainda desperdiçou ótimas oportunidades de contra-ataque, principalmente com decisões erradas de Vitor Bueno.

Na última rodada, o Furacão fez o que se esperava dele diante de um adversário frágil, embora tardiamente para garantir o primeiro lugar. Agora é contar com a sorte no sorteio para não pegar um forte adversário, como aconteceu das últimas vezes com River, Boca e Santos.

Vamos pegando um pouco de qualidade, daquilo que o Athletico sempre foi. Aquela pegada, aquela disciplina tática. Acredito que dar sequência para os jogadores é o melhor neste momento. E foi isso que a gente fez.

— Felipão

O Athletico volta a campo contra o Cuiabá no domingo, às 18h, na Arena Pantanal, pela oitava rodada do Brasileirão.





Globo Esporte