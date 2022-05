Nottingham Forest vence playoff e volta à Premier League após 23 anos

O Nottingham Forest está de volta à Premier League. O time venceu o Huddersfield por 1 a 0 neste domingo, em Wembley, na final do playoff, da Championship, a segunda divisão inglesa. Colwill, contra, fez o gol da partida.

O triunfo garantiu o retorno do Forest à elite do Campeonato Inglês após 23 anos. A última vez que o clube esteve na primeira divisão foi na temporada 1998/1999.

O Nottingham Forest fez história no fim dos anos 1970, quando foi bicampeão europeu em 1979 e 1980, sob o comando do lendário técnico Brian Clough. O clube tem ainda um título do Campeonato Inglês, em 1978, duas Copas da Inglaterra (1898 e 1959) e quatro Copas da Liga (1978, 1979, 1989 e 1990).

Além do Nottingham Forest, os outros dois clubes que sobem à primeira divisão do Cameponato Inglês são Fulham e Bournemouth, que garantiram a promoção de forma direta. O trio substituirá os rebaixados Norwich, Watford e Burnley.

Globo Esporte