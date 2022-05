Campeão olímpico Douglas Souza deve reforçar o São José em seu retorno ao vôlei

(Foto: Gaspar Nóbrega/COB)





O campeão olímpico Douglas Souza deve reforçar o São José na próxima temporada da Superliga. Nas redes sociais, o ponteiro anunciou o retorno às quadras, mas sem revelar oficialmente a camisa que irá vestir.

Douglas está fora das quadras desde que deixou o time italiano Callipo Sport no início de dezembro. De lá pra cá, o jogador também anunciou sua aposentadoria da seleção brasileira para cuidar da saúde mental, mas deixou claro o desejo de voltar a atuar no vôlei por clubes.

Nem São José nem os representantes do jogador confirmam oficialmente o acerto, mas admitem a negociação. O acordo só deve ser anunciado após o dia 31 de maio, já que o jogador tem contrato com o time italiano até lá.

- Falamos com o empresário do Douglas, ele nos falou de valores, e nós dissemos que temos interesse. Mas ficou em aberto, estamos aguardando - afirma Ricardo Navajas, um dos gestores do time de São José.

O empresário do ponteiro, Carlos Toaldo, afirma que o jogador já definiu que irá atuar em um clube de São Paulo, mas ainda há outras opções.

- Negociamos com quatro equipes. Não podemos fechar com ninguém até dia 31. Estamos em fase de definição, mas não fechamos com ninguém - disse o empresário Carlos Toaldo, que representa Douglas.

Segundo Toaldo, as outras três equipes com interesse em Douglas Souza são Sesi, Guarulhos e Campinas.

Os três times citados pelo empresário foram procurados pelo ge.globo e afirmaram que não negociam a contratação de Douglas. Campinas e Guarulhos admitem que chegaram a discutir a contratação, mas já dão como encerrada as negociações.

Globo Esporte