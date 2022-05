Fifa mantém realização de Brasil x Argentina e reduz multas

O Comitê de Recursos da Fifa se manifestou nesta segunda-feira sobre as apelações apresentadas pela CBF e a Associação de Futebol Argentino (AFA) a respeito do jogo suspenso das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. A Fifa confirmou que a partida será disputada de novo e manteve a multa de 50 mil francos suíços (o equivalente a R$ 256 mil) às duas federações como consequência da suspensão.

Brasil e Argentina iriam se enfrentar na Arena Corinthians no dia 5 de setembro do ano passado, mas o jogo foi interrompido após invasão de campo por parte de funcionários da Anvisa.

A Fifa decidiu em fevereiro que a partida teria de ser realizada em nova data e local. E em abril, a entidade definiu que o jogo será no dia 22 de setembro. Como mandante, a CBF precisa informar o local até o dia 22 de junho. Se houver acordo com a AFA e a Fifa, essa partida válida pelas Eliminatórias pode ser disputada em outro país que não o Brasil.

É possível que a CBF leve o clássico para o América do Norte, provavelmente nos Estados Unidos. O Brasil tem acordo encaminhado para enfrentar o México também em setembro.

O Comitê de Recursos da Fifa também decidiu reduzir para 250 mil francos suíços (aproximadamente R$ 1,2 milhão) a multa aplicada à CBF pelas "infrações relacionadas à ordem e segurança". Também diminuiu para 100 mil francos suíços (R$ 513 mil) a punição à AFA pelo "descumprimento das suas obrigações em relação à sua preparação e participação na partida".

CBF e AFA podem recorrer da decisão da Fifa ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS). Os argentinos anunciaram que vão fazer isso, a fim de "defender os direitos da seleção". Os brasileiros avaliam os próximos passos. É possível que a decisão do CAS não saia antes de setembro e, assim, o jogo não seja disputado antes da Copa do Mundo do Catar.

Apesar de algumas indefinições, veja a provável agenda da seleção brasileira até a Copa do Mundo do Catar:

Em junho (amistosos):

2 de junho - Coreia do Sul x Brasil - na Coreia do Sul

6 de junho - Japão x Brasil - no Japão

11 de junho - Brasil x Argentina, em Melbourne, na Austrália





Em setembro:

Brasil x México - amistoso

Brasil x Argentina - valendo pelas Eliminatórias

Copa do Mundo - em novembro e dezembro:

Apresentação prevista para 14 de novembro - com treinos na Europa, na Espanha, Itália ou Inglaterra, até o dia 19, antes de viajar para Doha

Dia 24 - 16h - Brasil x Sérvia

Dia 28 - 13h - Brasil x Suíça

Dia 2/12 - 16h - Camarões x Brasil





Globo Esporte