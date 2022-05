Chelsea oficializa venda do clube, e Roman Abramovich se despede

(Foto: Getty Images)





O Chelsea oficializou na manhã deste sábado a venda do clube para o consórcio liderado pelo empresário Todd Boehly e a firma de investimentos Clearlake Capital. De acordo com o comunicado, a transação de £4,25 bilhões (cerca de R$ 25,5 bilhões na cotação atual) vai ser completada na segunda-feira.

Poucas horas depois da confirmação da venda, o antigo proprietário do Chelsea, o oligarca Russo Roman Abramovich, publicou uma carta de despedida. Ele agradeceu a torcedores e funcionários e desejou sorte aos novos proprietários.

— A propriedade desse clube vem com grandes responsabilidades. Meu objetivo era garantir que o próximo dono tivesse a mentalidade para garantir o sucesso das equipes e continuar a desenvolver outros aspectos do clube — declarou Abramovich.

Ele precisou se desfazer da propriedade por causa das sanções impostas pelo governo do Reino Unido contra pessoas ligadas ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, como retaliação pela Guerra na Ucrânia.

A Premier League aprovou a venda do Chelsea na terça-feira, após aplicar o teste de "proprietários e diretores" aos novos administradores. No dia seguinte veio o aval do governo britânico. Só neste sábado que o clube se posicionou oficialmente e confirmou.

O consórcio liderado por Todd Boehly vai pagar £ 2,5 bilhões para adquirir as ações do Chelsea. Esse valor será depositado em uma conta bancária no Reino Unido e depois congelada, para ser doada para causas de caridade. Além disso, os novos donos vão investir £ 1,75 bilhão no clube.

