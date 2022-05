Ministério Público pede investigação para identificar torcedores em caso de agressão na Ilha do Retiro

(Foto: Marlon Costa/Pernambuco Press)





O Ministério Público de Pernambuco emitiu uma nota - nesta sexta-feira - referente ao caso de agressão contra os torcedores do Corinthians, na Ilha do Retiro, durante a partida com o Sport, pela Copa do Brasil Sub-17. O MPPE identificou crimes de lesões corporais, roubo e vias de fato. Assim, solicitou à Polícia Civil a investigação e identificação dos envolvidos no episódio.

No pronunciamento, a entidade afirma que a Promotoria de Justiça Especializada no Torcedor enviou um ofício solicitando a identificação "dos torcedores infratores que promoveram a prática de violência e tumultos".

A entidade também pede vídeos que registraram os tumultos, além do recolhimento de depoimentos de integrantes da Federação Pernambucana de Futebol, dos diretores do Sport e demais órgãos envolvidos.

O MPPE informa que o ofício foi enviado para a Polícia Civil de Pernambuco na última quarta-feira. Após as investigações, a PCPE realiza o inquérito - tipificando as condutas e identificando as pessoas - para retornar ao Ministério Público. A entidade, por sua vez, avalia a documentação para decidir de oferece denúncia.

Sobre os fatos ocorridos no estádio Adelmar da Costa Carvalho, Ilha do Retiro, no dia 10 de maio, por volta das 20h40, quando da realização da partida de futebol, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17, entre Sport Clube do Recife e Corinthians, onde ocorreram situações de agressões, tumultos, lesões em torcedores presentes, inclusive roubos a torcedores.

O caso

O caso aconteceu ainda na terça-feira, durante as oitavas de final da Copa do Brasil sub-17. Membros da organizada do Sport invadiram o setor de visitantes na Ilha do Retiro, agrediram e roubaram camisas dos torcedores do Corinthians. A partida ficou paralisada durante quatro minutos, segundo relato da arbitragem.

Sport e Corinthians repudiaram o ocorrido, em pronunciamento através das redes sociais. O presidente do Rubro-negro, Yuri Romão, tratou a briga como "fatalidade" e informou que haverá mudanças nos procedimentos internos de segurança nos jogos do clube.

A nota do Ministério Público de Pernambuco na íntegra

Os acontecimento se afiguram os crimes do art.129 do Código Penal Brasileiro (lesões corporais), art.157 do CPB (roubo), art.21 da Lei das Contravenções Penais (vias de fato), e, ainda, do art.41-B, parágrafo primeiro, do Estatuto de Defesa do Torcedor, lei 10.671/2003.

Diante do exposto, a Promotoria de Justiça Especializada no Torcedor enviou o ofício nº09/2022 requerendo as diligências investigatórias imprescindíveis para a identificação, qualificação e termos de depoimentos dos torcedores infratores que promoveram a prática de violência e tumultos; bem como requisitar os vídeos que registraram os tumultos e violências ocorridos na Ilha do Retiro, junto ao Sport Clube do Recife e emissoras de TV; além da tomada de depoimentos de integrantes da Federação Pernambucana de Futebol, dos diretores do clube mandante, Sport Clube do Recife e demais órgãos envolvidos, na forma da lei com o objetivo de esclarecimentos e definições quanto às causas e motivações que ocasionaram os referidos tumultos.

O referido ofício foi enviado no dia 11 de maio e a Polícia Civil de Pernambuco confirmou o recebimento no início da tarde de ontem (12/05). Após as investigações, a PCPE irá encaminhar ao MPPE.

